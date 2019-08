Nå innrømmer også Microsoft at de lytter til samtalene dine

Det er nettstedet Vice Motherboard som har fått tilgang til dokumenter, skjermdumper og lydopptak av aktiviteten.

Skype er Microsofts program for video- og lydsamtaler. I 2015 lanserte selskapet en ny funksjon som oversetter samtaler i sanntid, slik at man ikke er avhengig av å snakke samme språk som samtalepartneren.

Det er opptak av samtaler gjort med denne funksjonen som har blitt samlet inn for analyse hos Microsoft.

– Telefon-sex og samlivsproblemer

Ifølge Skypes brukervilkår går det fram at lyden av samtaler du gjennomfører kan bli samlet inn og analysert, men det står ifølge Vice ikke spesifisert at denne analysen også utføres av mennesker.

«Skype Translator bruker maskinlæring og blir derfor bedre jo mer du bruker den. Takk for tålmodigheten mens teknologien forbedres.», heter det på programmets nettsider.

Kilden som har gitt nettavisen tilgang til informasjonen, sier han ønsker å vise hvor lett private samtaler kan komme på avveie.

Lydopptakene Vice har lyttet til er mellom fem og 10 sekunder lange, men ifølge kilden skal det også finnes lengre opptak av brukernes samtaler.

De lekkede opptakene skal inneholde intime samtaler fra Skype og fra Microsofts taleassistent Cortana. Samtalene dreier seg blant annet om vektnedgang og samlivsproblemer.

– Noe av det jeg har hørt kan klart beskrives som telefon-sex. Jeg har hørt folk oppgi fullstendige adresser til Cortana, eller bedt Cortana søke etter pornografi. Jeg vet ikke hvordan dette kan misbrukes, men det er pussig at det ikke behandles i mer kontrollerte former, sier kilden og legger til:

– Det faktum at jeg kan dele dette med dere, viser hvor avslappet Microsoft er med hensyn til å beskytte brukernes data, hevder kilden.

– Ber om tillatelse

En talsperson for Microsoft bekrefter overfor Vice at selskapet samler inn lydopptak for å kunne forbedre sine stemmeaktiverte tjenester og Skype-funksjonalitet.

– Vi gjør det vi kan for å være åpne om innsamlinger slik at brukerne kan ta informerte valg om hvordan dataene deres blir brukt. Microsoft innhenter samtykke fra brukerne før vi samler inn og bruker stemmedataene deres, sier talspersonen.

Han hevder videre at selskapet fjerner identifiserbar informasjon fra lydopptakene før de sendes videre for analyse hos underleverandører.

– Jobber hjemmefra

Analysen foregår på den måten at den ansatte får tilsendt et opptak sammen med flere alternative oversettelser som programmets kunstige intelligens har utarbeidet.

Analytikeren må deretter velge den mest passende oversettelsen eller lage en ny.

Ifølge Microsoft får analytikerne kun tilgang til disse opptakene gjennom en passordbeskyttet nettportal.

Vice har derimot funnet jobbannonser hvor Microsofts underleverandører søker etter analytikere. I annonsene opplyses det at det er mulighet for å jobbe hjemmefra.

– Selv om vi ikke har tilgang til identifiserende informasjon, så tror jeg ikke folk ville likt tanken på at det kan sitte folk i pysjen hjemme hos seg selv og vitse med venner om samtalene de sitter og lytter til, sier avisens kilde.

Oppvask

Microsoft er det siste i rekken av teknologiselskaper som opplever lekkasjer av brukernes private samtaler.

I juli varslet Google intern gransking etter at belgiske medier fikk tilgang til private samtaler gjort hjemme hos eiere av selskapets smarthøyttaler Google Home.

Ansatte hos underleverandørene til Amazon kan lytte til det folk sier til smarthøyttaleren Echo og at enkeltopptak skal ha blitt delt og vitset med i interne grupper blant ansatte.

For en uke siden ble det kjent at også opptak fra Apples stemmeassistent Siri blir hentet inn og analysert av mennesker.

Apple og Google har i ettertid stanset innsamlingen midlertidig.