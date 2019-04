Amazon-ansatte hører på opptak fra smarthøyttalere

Ifølge Bloomberg har Amazon fast ansatte og frilansere på kontorer i blant annet USA, Costa Rica, India og Romania.

Der jobber de ni timer om dagen med å høre gjennom opp mot 1000 lydfiler som skal transkriberes og mates inn i systemet slik at taleassistenten Alexa kan bli smartere og flinkere til å kjenne igjen kommandoer.

Bloomberg har snakket med sju ansatte som forteller at de fleste oppgavene er enkle, som å samle inn spesifikke ord og navn for å se om systemet gjenkjenner det folk ber om.

Andre ganger får de høre private samtaler, synging eller skrikende barn.

De ansatte forteller også at de bruker interne chattegrupper til å dele lydfiler når de trenger hjelp, eller hvis de finner noe de synes er morsomt.

– Hørte overgrep

Noen ganger kan det også komme inn opptak av ubehagelige eller kriminelle situasjoner.

To av de ansatte sier de har hørt det de oppfattet som seksuelle overgrep, og at også dette kan bli delt i chattegruppene.

Amazon sier de har retningslinjer som skal følges hvis de ansatte hører slikt, men to ansatte i Romania sier de har fått beskjed om at det ikke var Amazons oppgave å blande seg.

I fjor bestemte en amerikansk dommer at Amazon måtte utlevere to dager med opptak fra et hus der to kvinner ble drept, i håp om å finne den skyldige.

– Nulltoleranse for misbruk

En talsmann for Amazon skriver at det er en ekstremt liten del av opptakene som brukes i arbeidet med å trene opp Alexa.

«Vi har strenge tekniske og operative retningslinjer, og nulltoleranse for misbruk av systemet. Ansatte har ikke direkte tilgang til informasjon som kan identifisere personer eller brukerkontoer», skriver selskapet.

I brukervilkårene opplyser Amazon at kommandoer til Alexa kan bli brukt til å forbedre programvaren, men selskapet forteller ikke at det er mennesker som lytter til opptakene.

Ifølge Bloomberg får de ansatte se et kontonummer, brukerens fornavn og serienummeret på høyttaleren.

Kan starte av seg selv

Google Home sender også opptak til en server, men forvrenger stemmen til brukeren. Foto: Eric Risberg / AP

Ifølge BBC har både Apple og Google også mennesker som hører på opptak fra stemmeassistenten Siri og smarthøyttaleren Google Home.

Apple gir opptakene tilfeldige ID-numre slik at eieren ikke skal kunne identifiseres, mens Google også forvrenger stemmer for at ingen skal bli gjenkjent.

Det er ikke funnet bevis for at smarthøyttalere sender opptak før brukeren «vekker» den ved å si signalordene «Alexa» eller «Hey Google».

Høyttalerne lytter hele tiden etter disse ordene, men alle opptak som gjøres mens enheten «sover» skal slettes fortløpende.

Amazon-ansatte som har snakket med Bloomberg forteller likevel at de kan høre rundt 100 opptak hver dag der høyttaleren har skrudd seg på uten å få beskjed om det. Disse lydfilene skal også transkriberes.