Apple vil ikke lenger la ansatte lytte på Siri-samtalene dine

Tidligere denne uken avslørte The Guardian at Apple, i likhet med Google og Amazon, har engasjert underleverandører som lytter til et utvalg av opptak fra kundenes bruk av stemmeassistenten Siri.

Formålet skal ifølge selskapet være å analysere kommunikasjonen for å forbedre funksjonaliteten Siri som ble lansert i 2011.

Men en varsler hos en underleverandør advarte om at Siri også har fanget opp sensitive samtaler og også blitt aktivert av lyden fra en glidelås.

Varsleren hevdet også at de ansatte som er satt til å analysere opptakene i liten grad har gjennomgått bakgrunnssjekk og at det er manglende rutiner for hvordan man skal behandle sensitive opptak.

Må samtykke

Nå tar Apple grep og opplyser overfor Techchrunch at de midlertidig stanser analysevirksomheten i påvente av en intern gransking.

– Vi har forpliktet oss til å tilby en god Siri-opplevelse, samtidig som vi skal beskytte brukernes privatliv, sier selskapet i uttalelsen.

Apple hevdet overfor The Guardian tidligere denne uka at lydopptakene ikke kunne spores til enkeltbrukere, mens varsleren hevdet at de ansatte fikk tilgang til stedsdata, kontaktopplysninger og applikasjonsdata.

Siri-analysene settes på pause i hele verden, og når den en gang blir gjenopptatt, skal det skje etter at kundene aktivt har gitt sin godkjenning.

Til nå har rundt 1 prosent av Siri-samtalene blitt hentet inn av analytikerne, ifølge Apple. Ifølge flere medier som har omtalt saken, går det dog ikke klart fram av brukervilkårene at disse opptakene kunne bli sendt og lyttet til av personer i andre enden.

Google tar pause

Avgjørelsen fra Apple kommer dagen etter at Google kunngjorde at de stanser analyse av opptak fra sin stemmestyringstjeneste, ifølge CNBC.

Dette skjer etter at den nederlandske tv-kanalen i forrige måned fikk tilgang til 1000 lydfiler fra private hjem som var samlet inn gjennom smarthøyttaleren Google Home.

En ansatt hos en av selskapets underleverandører skal ha stått bak lekkasjen. Vedkommende jobbet med å forbedre smarthøyttalerens forståelse av det nederlandske språket.

NEI, GOOGLE: Google har fått kritikk etter at 1000 lydklipp fra private hjem ble lekket til nederlandske medier tidligere i sommer. Foto: Stringer / Reuters

Google vil i første omgang bare avvikle analyseaktiviteten i EU i tre måneder.

– Vi skal nå vurdere hvordan vi gjennomfører lydanalyser og hjelpe brukerne våre til å forstå hvordan dataene brukes, sier en talsperson for Google.

Bloomberg avslørte tidligere i år at ansatte hos underleverandørene til Amazon kan lytte til det folk sier til smarthøyttaleren Echo og at enkeltopptak skal ha blitt delt og vitset med i interne grupper blant ansatte.

Slik kutter du kontakten

Dersom du blir nervøs av tanken på at samtalene dine skal havne hos uvedkommende, er det relativt enkelt å slå taleassistentene av.