Frykter at smarthøyttaleren sladrer om privatlivet ditt

I løpet av fjoråret ble det solgt 150.000 såkalte stemmestyrte smarthøyttalere her i landet, ifølge stiftelsen Elektronikkbransjen.

24. oktober lanserte Google sin «Google Home» i Norge, men flere har skaffet seg denne og Amazons «Echo» gjennom såkalt gråimport fra utlandet.

Høyttalerne kan kobles opp mot andre «smarte» produkter i hjemmet ditt, og du kan i praksis styre alt fra kaffetrakteren til persienner og belysning med stemmen din.

– Rapporterer kontinuerlig

Men når smarthøyttalerne flytter inn i stua og lytter til det du ber dem om, reiser det en rekke spørsmål rundt personvernet.

Forbrukerrådet advarte i forkant av Googles norgeslansering om at forbrukerne må ha et bevisst forhold til teknologien og hva slags informasjon man eventuelt gir fra seg.

Ifølge en artikkel fra Bloomberg har smarthøyttalerprodusentene Google og Amazon den siste tiden bedt om at leverandører av smartprodukter som fungerer sammen med høyttalerne deres, skal overføre mer informasjon enn tidligere.

Tidligere ble det kun hentet informasjon idet du for eksempel ba høyttaleren om å skru av og på lyset. Nå må smartlyspærene kontinuerlig opplyse høyttaleren om hvorvidt de er skrudd på eller ikke.

Dermed kan selskapene i praksis sitte på informasjon om når du slukker lyset for kvelden, eller når på morgenen du setter i gang kaffetrakteren.

Smarte tv-apparater må kontinuerlig opplyse høyttaleren om hva du ser på, og smartlåsene i utgangsdøra må opplyse om hvorvidt døra er låst eller ikke, ifølge andre eksempler fra Bloomberg.

Motvilje

Enkelte produsenter av smartprodukter skal ha forsøkte å motsette seg det nye kravet, og mener det fratar brukerne kontrollen over dataene sine.

Logitech, som produserer smart-fjernkontrollen Harmony, uttrykker bekymring for datamengden som kreves.

– Våre brukere bør få en god begrunnelse før vi deler dataene. Massedeling for massedelingens skyld, er sannsynligvis aldri en bra ting, sier seniordirektør Ian Crowe i Logitech International til Bloomberg.

Crowe sier selskapet har vært i møter med både Amazon og Google om sine bekymringer.

Brad Russell i analyseselskapet Parks Associates beskriver den kontinuerlige datainnsamlingen som en trojansk hest.

– Du kan lære mye om de som bor i et hus basert på aktivitetsmønstrene deres, sier Russell til Bloomberg.

– Tror ikke folk er klar over omfanget

OMFATTENDE: Forbrukerrådets Gro Mette Moen har inntrykk av at forbrukerne ikke helt ser omfanget av datamengden som samles inn om dem. Foto: Forbrukerrådet

Fungerende fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet Gro Mette Moen sier smarthøyttalere er en spennende teknologi, men at det har en del utfordringer knyttet til seg:

– Talestyring i seg selv er ikke problematisk. Men når alt dette er koblet på nett og det blir en del av en omfattende innsamling av opplysninger om livet vårt, utfordrer det opplagt våre person- og forbrukerrettigheter, sier Moen til NRK.

Når mobiltelefonen avslører hvor vi er, internettaktiviteten vår sier noe om hva vi er opptatt av og også det vi gjør i hjemmet vårt registreres blir det fort store informasjonsmengder.

– Informasjonen brukes til å lage profiler om oss. Ut fra det lar de markedsførere sende målrettet reklame mot oss. At det samles inn så enormt mye informasjon om oss, kan gjøre oss sårbare for manipulering, frykter Moen.

Hun har inntrykk av at folk flest ikke helt har forstått hvor mye informasjon som egentlig samles inn om dem.

– Noen vil kanskje si at de ikke har noe å skjule, men det er en grunn til at vi lukker døra når vi går på do på jobben. Vi vil ha et privatliv. Intim informasjon om det som skjer i hjemmet vårt forteller veldig mye om familiens liv.

– Når man for eksempel går ut av huset om morgenen, kan en smart panelovn skru opp varmen fordi det blir trekk når du åpner døra. Det kan jo si mye om døgnrytmen til familien.

Moen ønsker ny teknologi velkommen, forutsatt at det ikke går på bekostning av folks rett til privatliv og at produktene gir folk reell mulighet til å styre hva slags informasjon de vil gi fra seg.

– Vi tror at i løpet av de neste årene vil det komme en del saker som setter en del begrensninger på hvordan denne praksisen kan pågå. For det stilles strenge krav i personvernlovverket til samtykke fra brukerens side før det kan samles inn personlig informasjon om oss, sier Moen.

– Bedre brukeropplevelse

Bakgrunnen for ønsket om kontinuerlig datainnsamling skal være at det kan redusere tiden det tar fra man gir en stemmekommando til høyttaleren reagerer.

– Det er som om de sier «Hei, hjelp oss med å hjelpe deg ved å gi oss kontinuerlige statusoppdateringer så livene våre kan bli enklere». Det de ikke sier er «Hei, vi kan gjøre mye med denne informasjonen», sier Brad Russell til Bloomberg.

En talsperson for Amazon sier til Bloomberg at selskapet ikke selger brukerdata og ikke bruker informasjonen den samler inn til markedsføringsøyemed.

Kommunikasjonssjef i Google Norge Helle Skjervold sier til NRK at de foreløpig ikke har noen kommentarer i saken. Hun henviser til Googles nettsider om datasikkerhet og personvern for Google Home.