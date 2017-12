Den røde, spinnende tingen beveger seg nå høyere og raskere enn noen andre før den.

I den internasjonale romstasjonen får fidget spinneren oppleve noe som makkerne på jorden ikke har opplevd.

I vektløs tilstand har den anledning til å vise hva som vil skje dersom den får spinne i fred. Det vi si når at delen i midten ikke blir holdt fast.

KAN SNART LEKE: Tre nye romfarere kom i formiddag til stasjonen etter at de ble skutt opp fra Kasakhstan. De tre kan snart selv forsøke seg på spinneren. Du trenger javascript for å se video. KAN SNART LEKE: Tre nye romfarere kom i formiddag til stasjonen etter at de ble skutt opp fra Kasakhstan. De tre kan snart selv forsøke seg på spinneren.

Enkel fysikk

Fidget spinnere dukket opp i april i år. Lignende greier har vært i markedet i nesten 20 år. Det var først i april at det eksploderte. I midten av juni var det neste hundre millioner søk på Google om dagen.

Leketøyet skal være effektivt til å roe ned urolige personer. Det har et kulelager som gjør at de to eller tre armene kan spinne lenge.

Det som skjer i vektløs tilstand, er at den lille friksjonen i kulelageret fører til at den midtre delen også begynner å spinne.

Den ytre spinnende delen tar med seg den stasjonære midtre delen så den også spinner.

Etter kort tid spinner hele leken i samme hastighet. Det betyr at den spinner lengre enn den ville ha gjort på jorden. Friksjonen i kulelageret opphører. De spinnende armene mister mindre kinetisk energi over tid.

FLERE LEKER: Astronautene for fra tid til annen sendt opp gjenstander som strengt tatt ikke har med oppdraget deres å gjøre. Patrick G. Forrester viser frem figuren Buzz Lightyear. Foto: Nasa

Spinne evig?

Det store spørsmålet får vi ikke svar på: Hva vil skje dersom spinneren får spinne i selve rommet? Det vil si på utsiden av Den internasjonale romstasjonen?

Vi får ikke dette svaret, fordi Nasa ikke ville finne på å slippe en slik gjenstand løs utenfor stasjonen.

Det som skjer inne i romstasjonen, er at de spinnende armene får motstand av luften. Ute i selve verdensrommet er det ikke luft, så den motstanden vil opphøre.

Den vil i prinsippet spinne til universet slukner. I prinsippet. For der romstasjonen beveger seg er det fortsatt litt gass. Ikke mye, men nok til å bremse ned stasjonen, og nok til å bremse en spinner over tid.

BEDRE I ROMMET: Denne spesialbygd spinneren fra japanske NSK Micro Precision, kan kanskje fungere bedre ute i rommet. Den er lagd i metall som sannsynligvis vil tåle temperatursvingningene bedre. Foto: TORU YAMANAKA / AFP

Ende som stjerneskudd

Gassen vil bremse spinneren mer i fartsretningen, enn rotasjonsretningen. Det vil si at den vil miste høyde mens den fortsatt spinner.

Den vil til slutt brenne opp i atmosfæren som et stjerneskudd. Mens den spinner.

I prinsippet. Det er godt mulig at den i løpet av kort tid vil bli ødelagt av den intense temperaturforskjellen mellom natt og dag. Fra pluss 120 grader celsius til minus 100 grader celsius. Hvert 45. minutt.