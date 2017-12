Landet trygt etter fire måneder i rommet

Italieneren Paolo Nespoli, amerikaneren Randy Bresnik og russeren Sergei Ryazansky landet i formiddag, men de ble utsatt for kraftige påkjenninger på vei ned fra rommet.

I fire og en halv måned har de levd i vektløs tilstand. I de siste minuttene før de landet ble de utsatt for en kraft tilsvarende seks ganger deres egen kroppsvekt.

De landet ved hjelp av en fallskjerm som løste seg ut fra Sojus-kapselen de brukte, men de var helt avhengig av bremseraketter i det siste sekundet for å ikke få alvorlige skader.

De landet trygt, nær midten av den utpekte landingssonen.

Slik har det ikke alltid vært med turer tilbake fra rommet med Sojus-romfartøy.

TIL SYKEHUS: Yi So-yeon etter landingen i 2008. Hun fikk skader i ryggen. Foto: SHAMIL ZHUMATOV / AP

Ble redd

– Jeg så flammer og ble veldig redd. Jeg trodde vi skulle brenne opp, sa den første astronauten fra Sør-Korea, Yi So-yeon for noen år siden til NRK

– De to andre i kapselen virket uberørt, så da forholdt jeg meg rolig, sa Yi So-yeon

Den andre kvinnen i kapselen fortalte etter landingen at hun egentlig ikke fikk tid til å være redd.

– Jeg tror det gamle ordtaket om at alle landinger du kan gå vekk fra, er en god landing passet godt, fortalte amerikaneren Peggy Withson.

LANDER: Her lander kapselen Du trenger javascript for å se video. LANDER: Her lander kapselen

Måtte på sykehus

Hun, og de to andre ble utsatt for en nedbremsing på over 8G. Altså over åtte ganger mer enn den kraften du føler når du nå leser dette.

Yi So-yeon kunne knapt gå. Hun måtte på sykehus på grunn av skader i ryggen. Hun reiste aldri ut i rommet igjen.

Peggy Withson ble senere den første kvinnelige sjefen for det amerikanske astronautkorpset.

Den tredje personen i kapselen, den russiske veteranen Yuri Malenchenko, hadde ikke noe vondt å si om landingen.

Han fortalte om reaksjonen til de lokale bøndene som først kom fram til kapselen som hadde havnet flere hundre kilometer vekk fra det tiltenkte landingspunktet.

– De kunne ikke tro at vi kom fra verdensrommet. Det var først da de så romdraktene, at de ble overbevist, fortalte Malenchenko.

OVERLEVDE: Veteranen Peggy Withson står sammen med Buzz Aldrin i forrige uke mens president Donald Trump snakker om romfart. Withson er en av flere som har kjent på kroppen akkurat hvor brutal en landing med en russisk Sojus-kapsel kan være. Foto: SAUL LOEB / AFP

Som en kanonkule

Det som skjedde med denne kapselen i 2008, var at styringen sviktet. De kom inn i atmosfæren feil, og fikk det som kalles en ballistisk landing.

Det vi si at de landet som en kanonkule.

Det har skjedd flere ganger med sojus-kapselen, selv om den regnes som et meget trygt romfartøy.

GÅR NESTEN ALLTID BRA: Forrige landing med Sojus-kapselen. Den havnet på siden, men det gikk bra med alle ombord. Foto: Sergei Ilnitsky / AP