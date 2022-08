– Vi sier til barna at det er fyrverkeri. Men de forstår at det er bomber, sier en annen bestemor, den 71 år gamle Alaa, etter to netter med israelske angrep mot Gaza.

Hun sier de voksne forsøker å beholde roen. Men det er vanskelig.

Hjemme er også datteren hennes med et to uker gammelt barn.

– Vi er redde for å ta dem med til sykehuset. Men jeg er også redd for at babyen skal bli syk her, sier Alaa til NRK.

Barn står ved en ødelagt bygning i Gaza By. Minst 46 bygninger er totalskadd, sier palestinske myndigheter. Foto: Ameera Harouda

Alt er stengt i Gaza i dag, og gatene er tomme. Etter to døgn med israelske luftangrep er over 40 mennesker drept. Blant dem er seks barn og to ledere av Islamsk jihad, ifølge palestinske myndigheter.

Søndag ettermiddag kommer det meldinger om at Islamsk hellig krig (Jihad) har bekreftet våpenhvile mellom dem og Israel, etter forslag fra Egyptiske myndigheter, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge nyhetsbyrået trer våpenhvilen i kraft kloken 23.30 norsk tid.

Rømte to ganger

– Vi er redde for å bevege oss ut, vi vet aldri når det neste angrepet kommer, sier Khadra Khalifa.

Selv evakuerte hun og familien lørdag morgen. De rømte til en nabo sammen med svigerdatteren og barnebarna. Like etter kom varselet også dit: Et israelsk angrep var på vei. De rømte igjen.

– Jeg kan ikke tro det. Vi bygde dette huset med våre egne hender, stein for stein. Alt vi eier, vårt hjem, ble borte på ett sekund.

Khadra Khalifa mistet huset i et angrep i Gaza by lørdag. Nå bor hun og familien hos søsteren. – Vi er redde, sier 62-åringen. Foto: Ameena Harouda

Begge husene ble bombet i stykker lørdag morgen.

Israel pleier å advare befolkningen i de tettbodde strøkene i Gaza, så de skal få tid til å komme seg vekk.

Det skjedde også med Khalifa. Sammen med barn og barnebarn bor hun nå hos søsteren.

Hjemmet til Khadra Khalifa ble ødelagt lørdag. Foto: AMEERA HAROUDA

Frykter kollaps

Bare sykehusene holder åpne. Men også de er i fare for kollaps, sier helsemyndighetene i Gaza.

Det er akutt mangel på strøm, etter at Israel stanset all vareimport til Gaza. I går ble Gazas eneste kraftverk stengt ned, fordi de gikk tom for bensin. Nå er det generatorer som gir strøm og som holder sykehusene i gang.

De har bare strøm nok i to døgn til, sier myndighetene.

Israel sier de startet angrepene, kalt «Operation Breaking Dawn», fredag for å beskytte seg mot gruppa Islamsk jihad. Fredag arresterte Israel en av topplederne, og drepte en annen leder i Gaza.

Islamsk jihad har sendt over 400 raketter mot Israel siden fredag. De fleste av disse har blitt stanset av Israels anti-missilsystem. Ingen er så langt skadet, men luftsirener har ult i både Tel-Aviv og Jerusalem.

– Utgjorde en trussel

Angrepene startet etter arrestasjonen av topplederen til Islamsk jihad i byen Jenin på Vestbredden fredag.

– Dette var nødvendig for å nøytralisere trusselen mot israelske innbyggere og samfunnet langs Gazastripen, skriver den israelske ambassaden i Norge i en e-post til NRK.

Det er avfyrt over 400 raketter mot Israel siden fredag. Foto: Fatima Shbair / AP

Israelske myndigheter sier at landets styrker jobber målrettet for å ramme jihadister, og at fredagens angrep rammet enheter som forberedte rakettangrep mot Israel.

Palestinas Islamsk jihad er en militant gruppe i Gaza og på Vestbredden, grunnlagt i 1981. De stiller ikke til valg, som Hamas, som styrer Gaza. De får blant annet støtte fra Iran.

Khalida sier de bare er vanlige mennesker og at det ikke bor noen militante i nærheten.

– Dere kan spørre alle her, vi er bare vanlige mennesker som lever vanlige liv.

Hun bønnfaller Egypt om å finne en løsning på konflikten.

– Vi husker krigen i 2014 og vi husker krigen i fjor. Dette må ta slutt, sier 62-åringen.