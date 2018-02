Musk ned på jorden: Kjempeunderskudd for Tesla

Bilfabrikken Tesla la i natt frem regnskapet for fjerde kvartal 2017. Det viste et underskudd på 675 millioner dollar, eller rundt 5,3 milliarder norske kroner.

Det er over fem ganger så mye som for samme periode året før, da selskapet tapte 121 millioner dollar, skriver nyhetsbyrået AP.

Som helhet var heller ikke fjoråret bra for bilfabrikken. Tesla tapte 1,96 milliarder dollar i 2017, nesten tre ganger så mye som i 2016.

Siden Tesla ble notert på børsen i 2010, har selskapet gått med underskudd hvert eneste år.

Til tross for rekordunderskuddet, steg Tesla-aksjene med tre prosent etter offentliggjøringen.

Tesla Model 3 er ment å bli bilfabrikkens første modell som masseproduseres. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Sliter med masseproduksjon

En av grunnene til underskuddet er at Tesla sliter med produksjonen av sin Model 3.

Bilen, som ble lansert i juli i fjor, er ment å være den første Teslaen som blir masseprodusert og dermed gi selskapet store inntekter.

Likevel klarte fabrikken bare å lage 2425 Model 3 i siste kvartal i fjor, og har flere ganger måttet senke sine produksjonsmål.

Det er altfor lite ettersom selskapet på et tidspunkt hadde over en halv million mennesker på venteliste for en Model 3.

Selskapet sier at tallet på venteliste er «stabilt», men oppgir ikke tall for hvor mange som har trukket seg.

Elon Musk driver også med selskaper som skal sende kapsler med folk igjennom luft-tomme rør og få til direkte kommunikasjon mellom mennesker og datamaskiner. Foto: Stephan Savoia / AP

Nå er målet å lage 10.000 eksemplarer av modellen i første kvartal og 20.000 i andre kvartal.

– Hvis vi kan sende en Roadster til asteroidebeltet, kan vi sannsynligvis løse problemene med produksjon av Model 3. Det er bare et spørsmål om tid, sa Musk til en gruppe finansanalytikere i natt.

Kritisert for manglende oppmerksomhet

De dårlige tallene kommer bare to uker etter at Elon Musk signerte en ny tiårskontrakt med den amerikanske elbilprodusenten.

Det hadde da vært spekulert i at han ville slutte som leder for Tesla for å konsentrere seg om Space X-prosjektet og hans nye tunnelprosjekt, The Boring Co.

Flere finansanalytikere har kritisert Musk for å konsentrere seg for mye om sine andre prosjekter, i stedet for arbeidet i Tesla.

– Det virker som om han er mer opptatt av å selge hatter og flammekastere enn å oppfylle tidligere offentliggjorte produksjonsmål for Tesla-biler, skriver senioranalytiker Clement Thibault på nettstedet Investing.com.