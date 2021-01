Munnbindløse Bali-turister straffes med armhevinger

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Myndighetene på Bali innførte munnbindpåbudet i fjor, da koronaviruset spredde seg med rekordfart rundt om i verden.

De siste dagene har en rekke utenlandske borgere blitt tatt uten munnbind, sier Gusti Agung Ketut Suryanegara, som er talsperson for myndighetene, til det franske nyhetsbyrået AFP.

Forklaringene har variert fra at de ikke visste om påbudet, at de hadde glemt munnbindet eller at det var vått eller ødelagt, ifølge Suryanegara.

Armhevinger eller bot

Over 70 personer er ilagt bøter på 100.000 indonesiske rupies, som tilsvarer 60 kroner.

Rundt 30 andre som ble tatt uten munnbind, forklarte til politiet at de ikke hadde penger til å betale boten. Da ble de i stedet beordret til å ta armhevinger.

Folk uten munnbind må ta opptil 50 armhevinger. Folk som har på seg munnbind, men ikke bærer det på rett måte, må ta 15 armhevinger.

Videoopptak lagt ut på ulike sosiale medier, viser turister i T-skjorter og kortbukse som tvinges til å ta armhevinger i den trykkende tropiske varmen, mens sikkerhetspersonell iført munnbind står over dem.

Også enkelte fastboende indonesiere er blitt pålagt den fysiske straffen når de er tatt for å bryte påbudet.

Truer med deportasjon

På grunn av koronapandemien har den kjente ferieøya innført midlertidig innreisepåbud for utenlandske turister. Men Bali er et attraktivt sted for langtidsferierende. Og er du utenlandsk statsborger, men bosatt i Indonesia, får du også feriere der.

Myndighetene på ferieøya har truet med å utvise utlendinger som bryter maskepåbudet, men så langt er ingen deportert.

Foto: Firdia Lisnawati / AP