Mulig trussel førte til mystisk stenging av solobservatorium

Mye oppmerksomhet ble rettet mot et avsidesliggende astronomisk observatorium i forrige uke.

Det ble kjent at det føderale politiet i USA, FBI, den 6. september hadde stengt og evakuert Sunspot Solar Observatory.

FBI nektet konsekvent å si hvorfor. Selv det lokale sheriffkontoret skal ha blitt holdt utenfor, selv om de bisto i operasjonen.

Spekulasjonene i sosiale medier, og de fleste andre steder, begynte å bli spektakulære.

På toppen av listen over spekulasjoner, tronet romvesener. At de hadde bestemt seg for å ta kontakt med menneskeheten akkurat her, ved et astronomisk observatorium.

At det hele selvfølgelig ble holdt hemmelig.

Ikke kvikksølv

Den mer mundane spekulasjonen, var at det handlet om en stor lekkasje av kvikksølv.

Hovedteleskopet flyter i et stort kar fylt med kvikksølv. Det er for å unngå vibrasjoner.

Denne teorien ble faktisk skutt ned av observatoriet selv.

– Alt jeg kan si er at årsaken ikke har noe med det flytende kvikksølvet inne på anlegget å gjøre, sa professor i astronomi og direktør for Sunspot, James McAteer, til Alamogordo Daily News.

Han bidro ikke ytterligere til oppklaring ved å samtidig nekte for grønne menn og eventuelle kommende dommedagshendelser de hadde oppdaget.

STANSET JOURNALISTER: Så langt, men ikke lenger. Ingen journalister kom innenfor de gule sperrebåndene ved anlegget.

Farlig person i området

Innen astronomien er det et ordtak som går slik: «Det handler aldri om romvesener».

Ordtaket brukes når det oppdages noe mystisk. Det viser seg at en enklere forklaring enn «aliens» alltid er den mest sannsynlige.

Slik er det også denne gangen. Den vitenskapelige sammenslutningen observatoriet tilhører, AURA, har nå kommet med en oppdatering om situasjonen.

– En mistenkt i en sak kunne være en trussel mot personellet ved observatoriet, skriver AURA.

– Fordi logistikken gjorde det vanskelig å beskytte folkene ved observatoriet, ble det bestemt at de skulle evakueres, står det videre i meldingen.

Den mistenkte skal være knyttet til et lovbrudd i nærheten av der observatoriet ligger.

STUDERER SOLEN: Folk fra miljøet som leter etter signaler fra romvesen, har i løpet av uken sagt at solobservatoriet ikke var et opplagt sted for kontakt. Observatoriet gjør ikke mye annet enn å studere solen.

Ledelsen beklager ikke

AURA innrømmer at mangelen på informasjon har ført til bekymring og frustrasjon. De skriver at de ikke kunne ha handlet annerledes.

– Vårt ønske om å gi mer informasjon, måtte balanseres mot risikoen for at den mistenkte personen ble advart og at det kunne ha hindret etterforskningen.

AURA melder at observatoriet vil være i drift i løpet av mandag 17. september.