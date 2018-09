FBI har stengt observatorium, men vil ikke si hvorfor

Folk i området ble ikke mindre nysgjerrige da et svartlakkert «Blackhawk»-helikopter begynte å kretse over anlegget, skriver britiske Sky News.

Sunspot-observatoriet ligger i et svært øde område i Sacramentofjellene i New Mexico, omtrent en times kjøretur fra nærmeste by Alamogordo.

«Noe med sikkerhet å gjøre»

Det lokale postkontoret ble sammen med det nasjonale solobservatoriet Sunspot evakuert og stengt for allmennheten for en uke siden.

Grunnen til at de måtte stenge er oppgitt å «ha noe med sikkerhet å gjøre». Det er svært vagt, men publikum får få svar.

Etterforskere inne på anlegget kan sees på avstand mens de jobber med observatoriets høye antenner.

Solobservatoriet har mange teleskop fordi de driver astronomiforskning.

Det lokale sheriffkontoret opplyser at de lurer like mye som alle andre på hva som er årsaken til stengingen. Sheriff Benny House i Otero County sier til kanalen ABC 7 at FBI nekter å fortelle noe som helst om hva som foregår inne på anlegget.

Lokalavisa Alamogordo Daily News henvendte seg i går til direktøren ved anlegget, som også er ordknapp.

– Alle som var inne på anlegget av våre medarbeidere og postansatte ble evakuert. Alt jeg kan si er at årsaken ikke har noe med det flytende kvikksølvet inne på anlegget å gjøre. Det store Richard B. Dunn-teleskopet flyter nemlig på en flåte av kvikksølv der det står høyt oppe i et tårn, sier professor i astronomi og direktør for Sunspot, James McAteer, til Alamogordo Daily News.

Deler ikke opplysninger med noen

Det har gått en uke med spekulasjoner, men like fullt nekter de som kunne vite noe å kaste lys over situasjonen.

Det er en sammenslutning av flere universitet som holder på med astronomiforskning som driver observatoriet.

Dette er så nært Google Earth kommer til det stengte observatoriet.

Talskvinne for universitetene fortalte Alamogordo Daily News at universitetsgruppen sjekket ut flere sikkerhetsspørsmål.

– Vi har bestemt oss for å ta visse forholdsregler og forlate området. Det er vår egen beslutning at vi evakuerer, sa Lifson.

Hun kan ikke si når situasjonen ble normal igjen.

Ble beordret bort fra området

En talsmann for det amerikanske postverket fortalte at de den 6. september ble beordret til å forlate området. Han sier videre at det ikke ble gitt noen form for forklaring til evakueringen.

– Vi forblir suspenderte inntil vi får beskjed om å returnere, sier Rod Sturgeon i postverket.

Det er mange medier som har forsøkt å få svar fra FBI om årsaken til evakueringen og undersøkelsene på stedet. Så langt er det ingen respons fra FBI om saken.