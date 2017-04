Mot Twitter-rekord for bønn om kylling-nuggets

Carter Wilkinson har lagt ut et bilde av seg selv på Twitter der han spiser en kylling-nugget. Foto: Bilde fra Wilkinsons Twitter-side

16 år gamle Carter Wilkinson er nå oppe i over 2,9 millioner retvitringer på sin tweet til hamburgerkjeden Wendy's.

Wilkerson spurte på Twitter hvor mange retvitringer han måtte få, for at Wendy's skulle gi ham gratis kylling-nuggeter i et år.

Svaret fra Wendy's var 18 millioner, noe som ifølge USA Today tilsvarer fem prosent av Twitters aktive brukere per måned.

– Jeg sendte ut tweeten som en vits, men så svarte de med et overdrevent tall. Jeg tenkte at å svare «Se det som gjort» ville være ganske morsomt for vennene mine, sier han.

Wilkerson sier at det var etter at han la ut et skjermdumpsbilde av tweetene med Wendy's at retvitringen tok av for fullt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kjent som «Kylling-nugget-mannen»

16-åringen går på High School i Nevada og er nå blitt kjent på skolen som «Kylling-nugget-mannen».

I et intervju med USA Today sier Wilkerson at han vanligvis ikke er ute etter å få oppmerksomhet.

– Men siden det startet, har det vært ganske kult. På skolen er det morsomt fordi alle vet om det, sier han.

Nærmer seg rekorden

Med sine 2,9 retvitringer er Wilkinson nå nummer to på listen over tweets gjennom alle tider som er blitt retvitret flest ganger.

Øverst på listen er fortsatt talkshow-verten Ellen DeGeneres' tweet fra Oscar-utdelingen i 2014.

Den har vært retvitret over 3,3 millioner ganger.