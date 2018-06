Møt de virkelige sjefene i Downing Street

Larry stiller seg opp utenfor den ikoniske døra i Downing Street nr. 10, som har huset kjente britiske statsministre som Winston Churchil, Margaret Thatcher og Tony Blair. Det er ingen tvil om hvem som er sjefen i nr. 10.

Han trenger verken banke på, eller skrape på døra for å komme inn. Han bare kikker opp på den blanke svarte døra. Så åpner den seg automatisk. En sikkerhetsvakt innenfor trykker på en knapp, og Larry rusler dovent inn.

Adoptert

Larry flyttet inn i statsministerboligen i februar 2011. Da var han allerede en voksen kar. Larry er nemlig adoptert fra et kattehjem i Battersea.

Den brune og hvite av typen Tabby ble hentet inn av statsminister David Cameron og kona Samantha for hans gode jaktegenskaper. En stor svart rotte var nemlig observert i gaten. Det kunne ikke Downing Street leve med.

Vil heller slappe av enn jakte mus

Museproblemet i statsministerboligen har vært så prekært at statsministeren ved en anledning skal ha kastet en gaffel etter en mus under en middag.

Men allerede etter en måned i Downing Street ble det avslørt at Larry manglet drapsinstinkt fullstendig. Hans første offer, en mus, måtte bøte med livet først 22. april 2011.

Larry vil heller slappe av i Downing Streets antikke møbler enn å jakte på mus og rotter. Foto: Mark Large / Ap

Larry var mer interessert i å slappe av enn å jakte på mus og rotter. Men da David Cameron ga seg som statsminister i 2016, ble det klart at Larry skulle forbli i Downing Street. Cameron erklærte at Larry ikke var privat eiendom, men embetsmann.

Ifølge Downing streets offisielle side er Larrys plikter å ta imot gjester som ankommer huset, inspisere sikkerheten i bygget og teste antikke møbler.

Sjefsdiplomaten Palmerston

Den nesten helsvarte Palmerston sitter kampklar utenfor den blanke døra inn til Downing Street nr. 11. Dette er finansministerens inngang til den britiske maktens indre.

Palmerston liker seg her hos EU vennlige finansminister Philip Hammond. Men egentlig er han NEI-general Boris Johnsons katt og hører hjemme på andre siden av gaten i utenriksdepartementet.

Palmerston har ansvaret for det britiske diplomatiet. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Palmeston er i likhet med Larry adoptert. Og han kom til utenriksdepartementet i april 2016, drøye to måneder før Boris Johnson inntok kontorene sine der. Palmerston ble hyret inn for å ta seg av museproblemet rundt det majestetiske bygget fra 1860-tallet.

Ansvarlig for kattene i diplomatiet

Katten er oppkalt etter Lord Palmerston. Lord Palmerston var både statsminister og utenriksminister på 1800-tallet da det britiske imperium var på høyden av sin makt.

Katten skapte også store overskrifter den 3 mai 2016 etter å ha fanget sin første mus. Palmerston fikk tittelen «Chief Mouser of the Foreign & Commonwealth Office».

Palmerston koster ikke skattebetalerne et rødt øre. Det han trenger av mat og stell blir betalt etter kronerulling blant de ansatte i departementet.

Den svarte og hvite diplomaten har også et overordnet ansvar for kattene på de britiske ambassadene rundt om i verden, blant dem «Lawrence of Abdoun» i Jordan.

Lawrence, som er oppkalt etter T.E. Lawrence, er også kjendis. Han har blant annet flere enn 7500 følgere på Twitter. Thomas Edward Lawrence var offiser og forfatter, og mest kjent for sin innsats under arabernes opprør mot Det osmanske rike i 1916–1918.

Leyla Pixie, som hører til på den britiske ambassaden i Tyrkia, svarer også direkte til Palmerston.

En gang forsøkte Palmerston å ta seg inn i nr, 10, men det endte med slåsskamp. Larry fant seg ikke i det, og Palmeston måtte rygge ut igjen med en kraftig ørefik.