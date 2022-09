Mistenkt massedrapsmann død: – Vi kommer nok aldri til å få vite motivet

Canadisk politi opplyser at den drapsmistenkte 30-åringen Myles Sanderson fikk et medisinsk illebefinnende kort tid etter at han ble arrestert, og at han ble erklært død på sykehuset, ifølge Reuters.

– Nå som Myles er død, kommer vi nok aldri til å få vite motivet bak handlingen, sier assisterende politisjef Rhonda Blackmore under en pressekonferanse.

Sanderson ble arrestert etter at politiet hadde fått tips om at han var sett i en stjålet bil. Han skal ha overgitt seg etter at en politibil kjørte inn i siden på bilen han satt i. Ytterligere informasjon om dødsfallet er ikke kjent.

Video og bilder fra åstedet viser en hvit SUV med utløste kollisjonsputer ved siden av veien. Myles Sanderson ble pågrepet i nærheten av småbyen Rosthern i Canada. Foto: LARS HAGBERG / AFP

Han er sammen med broren mistenkt for å ha stått bak knivdrap på ti mennesker i et urfolksreservat og en småby i Saskatchewan søndag. Broren ble funnet død mandag, og politiet tror han ble drept.

Omstendighetene rundt dødsfallene skal granskes, opplyser politiet.

Etterforsker saken

Blackmore sier også at politiet holder på å etterforske saken og få oversikt over hendelsesforløpet. Det er ikke sikkert at det er mulig å få klarhet nøyaktig hva som har skjedd.

– Vi har gjennomført 120 intervjuer så langt. Det er mer arbeid som gjenstår, men vitner og folk som kjenner han har ikke all informasjonen vi trenger. Myles sin motivasjon vil muligens nå, og for alltid, kun være kjent for han selv, sier hun.

Darryl Burns viser frem et bilde av søsteren Gloria Lydia Burns (62) som ble drept i knivangrepene. Foto: DAVID STOBBE / Reuters

Tre kritisk skadet

I tillegg til de ti drepte ble 18 mennesker skadet i knivangrepet. Ti av dem ligger fortsatt på sykehus og for tre av dem er tilstanden kritisk.

Blant de drepte er tobarnsmor Lana Head (49) og Robert Rush, en bestefar i 70-årene, skriver CBC. I tillegg skriver Reuters at en 62 år gammel kvinne, Gloria Lydia Burns, er blant de drepte.

Knivdrapene har sjokkert Canada. Flere har spurt hvordan en mann med en rekke voldsdommer kunne gå løs. Sanderson ble prøveløslatt i februar og har vært etterlyst siden mai for brudd på vilkårene for løslatelse.

På rullebladet går det også fram at han for sju år siden angrep og knivstakk et av ofrene som ble drept i helgens massakre, ifølge rettsdokumenter.