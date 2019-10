Minst to drept i skyting ved tysk synagoge

En person skal være pågrepet, ifølge politiet. Men de ber fortsatt folk i byen være forsiktige. Ifølge Deutsche Welle kan flere andre mistenkte ha flyktet fra stedet i en bil.

Tyske spesialstyrker undersøker en eiendom etter skytingen i Halle. Foto: Sebastian Willnow / AP

Ifølge Bild Zeitung begynte en mann å skyte med et automatvåpen mot folk nær synagogen i Paulus-distriktet i byen. Det skal også ha blitt kastet en håndgranat inn på den jødiske kirkegården i nærheten.

Militære klær

Minst en av de mistenkte skal ha hatt på seg hjelm og militær uniform. Mannen hadde flere våpen med seg. Det sier vitner til den lokale kringkasteren Mitteldeutscher Rundfunk, MDR.

Vitner sier at det også ble skutt mot en kebabrestaurant i nærhetren av synagogen.

Politiet har sperret av området rundt synagogen og restauranten. Hovedjernbanestasjonen i Halle er også stengt og gjennomsøkes av politiet.

Politiet i Halle har sperret av et område rundt en restaurant i byen i forbindelse med skytingen ved synagogen. Det skal ha blitt skutt også mot denne kebab-restauranten. Foto: SEBASTIAN WILLNOW / AFP

Politiet i Halle oppfordrer innbyggerne i byen om å holde seg innendørs til situasjonen er avklart. Det bor om lag 240.000 mennesker i byen.

I følge lokale medier er gatene nesten tomme for folk og biler. Politiet leter fortsatt etter mistenkte, og det er mest utrykningskjøretøyer fra nødetatene som kjører gjennom byen.

Det skal også ha vært en skyteepisode i byen Landsberg 15 kilometer øst for Halle. Men det er ikke avklart om de to hendelsene har en sammenheng. Det er heller ingen opplysninger om skytingen har noen sammenheng med at det onsdag er den viktigste av jødenes hellige dager, Yom Kippur.