Minst 50 døde etter syklon på Madagaskar

Minst 50 er til nå bekreftet døde og 183 skadd etter at syklonen «Enawo» traff Madagaskar tirsdag, melder AP.

Ifølge lokale myndigheter er 20 personer savnet og 110.000 drevet fra hjemmene sine. Sammenbrudd i telenettet gjør at de fortsatt ikke har full oversikt over skadene i rurale strøk.

Den tropiske syklonen, som var den kraftigste til å treffe landet på 13 år, kom med store nedbørsmengder og vinder på over 225 kilometer i timen, noe som tilsvarer en kategori fire-orkan.

Uværet får trolig store følger for økonomien. Sava-regionen i nordøst står for halvparten av verdens vanilje og produsentene spår at årets avling blir svært dårlig, ifølge AP.