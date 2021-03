Minnemarkering for drepte Sarah Everard i Storbritannia

Hundrevis trosset strenge koronarestriksjoner sør i London i en minnemarkering for Sarah Everard (33) lørdag kveld.

Hun ble sist sett på kvelden 3. mars da hun skulle gå rundt fire kilometer hjem etter å ha besøkt en venn i Sør-London. Hun gikk gjennom parkområdet Clapham Common, en tur som skulle ta rundt 50 minutter.

Hun kom aldri hjem.

Onsdag kveld fant politiet kvinnen død i en skogsområdet i Ashford i Kent. En politimann er siktet for kidnapping og for ha drept henne.

Sarah Everard forsvant på vei hjem fra en venn sør i London, da hun skulle gå gjennom et parkområde Foto: - / AFP

Sjokk og sinne

Saken har vakt stor oppsikt, og britisk politi har uttrykt sjokk og sinne over at en av deres egne er pågrepet for drapet.

Det har også satt fart på den nasjonale debatten om vold mot kvinner.

I sosiale medier har mange kvinner delt sine erfaringer om trusler og angrep når de har ferdes ute.

På grunn av smittevernhensyn fikk organisasjonen «Reclaim the Streets» avslag fra politiet, da de ønsket å arrangere en minnemarkering for Sarah Everard lørdag. Organisasjonen, som jobber for kvinners rettigheter, oppfordret da i stedet folk til å tenne lys utenfor døren, for å unngå store folkemengder.

Storbritannias statsminister, Boris Johnson, var blant dem som fulgte oppfordringen.

Et lys til minne for Sarah Everard ble satt utenfor døren til statsminister Boris Johnson. Foto: Tolga Akmen / AFP

Konfrontasjoner

Men hundrevis av mennesker møtte likevel opp i parkområdet Clapham, der Sarah Everard sist ble sett. Både for å sørge over kvinnen og for å markere bruken av vold mot kvinner.

Mange har lagt ned blomster og tent lys i parken.

Lørdag ettermiddag la også hertuginne Kate, prins William sin kone, ned blomster.

– Det er farlig for oss å være ute som kvinner, uavhengig av pandemien, ønsker vi å være her, sa Ellie. Som ikke ønsket å oppgi hele navnet sitt av frykt for etterspill.

Lørdag kveld oppstod det konfrontasjon mellom de frammøtte og politiet, som forsøkte å få folkemengden til å forlate stedet.

– Samlingen på Clapham Common er utrygg. Hundrevis er samlet tett sammen i et brudd på reglene, noe som utgjør en helsefare. Vi oppfordrer folk til å dra hjem og takker dem som forlater stedet, opplyser politiet i Lambeth på Twitter.

Hun gikk bare hjem – viser et skilt blant blomstene som er lagt ned. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Flere kvinner skal ha blitt anhold, lagt i bakken og ført bort av politiet.

– Vi er her for å vise solidaritet og støtte, fordi vi burde kunne gå hjem alene og være trygge, sa Sally til politiet da de truet henne med arrest, skriver The Guardian.

Får kritikk

Politiets håndtering av minnemarkeringen har høstet kritikk fra politikere fra begge sider av det politiske landskapet, skriver Sky News.

Labour-leder Keir Starmer skriver på Twitter at det var «dypt urovekkende» å se hva som skjedde i Clapham.

– Hendelsen denne kvelden er dypt urovekkende. Kvinner kom sammen for å sørge over Sarah Everard, noe som burde ha gått fredelig for seg. Jeg er opprørt over hvordan dette har blitt håndtert, skriver han.

Labour leder Sir Keir Starmer og hans kone Viktoria tente lys utenfor hjemmet sitt – for Sarah Everard. Foto: Victoria Jones / AP

Londons ordfører Sadiq Khan kaller politiets håndtering «uakseptabel».

– Politiet er ansvarlig for å håndheve covid-reglene, men ut fra bildene er det tydelig at reaksjonen til tider verken var hensiktsmessig eller proporsjonal, tvitrer han.

Liberaldemokratenes leder Ed Davey mener politiets respons var så ille at han krever at Metropolitan Politisjef Cressida Dick går av, ifølge Sky News.

Innenriksminister Priti Patel sier hun har bedt om en «full rapport» fra politiet om hva som skjedde.

Det oppstod klammeri mellom fremmøtte og politiet på Clapham Common Bandstand i London. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Varetektsfengslet

Den danskfødte TV-personligheten Sandi Toksvig var blant dem som deltok på en minneseremoni som ble holdt på nett.

– Det er behov for et kulturskifte når det gjelder både synet på kvinner og hvordan de behandles, både i offentligheten og privat, sa hun.

– Jeg er fylt med både dyp sorg og raseri, og jeg vet mange deler dette raseriet, noe som er fullt ut forståelig, sa Toksvig, som føyde til at sinnet burde innrettes til å drive fram gode formål.

Den 48 år gamle politimannen som er siktet i saken, er varetektsfengslet og skal møte i retten igjen tirsdag 16. mars.