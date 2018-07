MH370 – flyet som fortsetter å være et mysterium

– Vi kan ikke fastslå noen klar årsak til flyets forsvinning.

Ordene fra sjefetterforsker Kok Soo Chon var nedslående for de mange som lenge har ventet på rapporten fra etterforskningsgruppen Kok Soo Chon har ledet.

Dette var gruppen og rapporten som skulle samle alle tråder og alle opplysninger. Men heller ikke nå kom det noe endelig svar på hva som kan ha skjedd 8. mars 2014.

Fakta om Malaysia Airlines MH370 Ekspandér faktaboks * Fredag 8. mars 2014 forsvant Malaysia Airlines MH370 på vei fra Kuala Lumpur til Beijing. * Om bord i flyet, en Boeing 777-200ER, var det 227 passasjerer og tolv besetningsmedlemmer. * Det ble ikke oppfanget noe nødsignal. Ingenting tyder på at noen i flyet hadde et motiv for å kapre det. * Malaysiske myndigheter har fått kritikk, spesielt fra kinesisk hold, for håndteringen av forsvinningen. * Letingen, som er blitt ledet av Australia, ble konsentrert om et havområde i Indiahavet, da satellittdata indikerte at flyet fløy i sørvestlig retning etter å ha avveket fra ruta. * I januar 2015 erklærte malaysiske myndigheter de 239 om bord for omkommet. * 29. juli 2015 ble en bit en av vinge funnet i fjæresteinene på den franske øya Reunion i Indiahavet, som ligger rundt 4.000 kilometer unna leteområdet. Franske myndigheter har bekreftet at delen stammer fra det savnede flyet. * Det har senere blitt funnet vrakdeler som knyttes til flyet blant annet i Mosambik og på Madagaskar. * I juli ble Australia, Malaysia og Kina enige om å avslutte søket etter MH370 – med mindre det skulle komme fram ny informasjon om hvor flyet kan befinne seg. * En rapport fra det australske forsvarsdepartementet og flyprodusenten Boeing, som ble offentliggjort i august, konkluderte med at piloten på flyet styrtet det med vilje. * Den 17. januar ble undervannssøket etter flyet innstilt. (Kilde: NTB)

Flyet fra Malaysia Airlines, med flightnummer MH370, var på vei fra Kuala Lumpur til Beijing da det plutselig forsvant fra radaren og nærmest sporløst ble borte.

Sjefetterforsker Kok Soo Chon (nærmest) lovet under pressekonferansen i Putrajaya at siste ord neppe er sagt om forsvinningen til MH370. Foto: Stringer / Reuters

Flyet er fortsatt ikke funnet.

Rapporten som ble presentert i dag, er svært detaljert og på hele 1500 sider.

Etterforskerne har utifra tekniske rapporter ikke funnet noe uregelmessigheter ved selve flyet som kan forklare en plutselig svikt i flyets systemer – utover at signalsystemet som skulle bidra til å spore opp flyet tydeligvis ikke virket som det skulle.

Etterforskerne har ingen endelig forklaring på hva denne feilen skyldes. Det har tidligere vist seg at slike system har en svakhet, ved at radiosenderne lett blir satt ut hvis de kommer i kontakt med vann, ifølge The Guardian.

Etterforskningsgruppen har avdekket brudd på en rekke prosedyrer og retningslinjer. Det rettes sterk kritikk mot kontrollsentralene i Kuala Lumpur og i Ho Chi Minh-byen, som ikke fulgte flyet slik de skulle.

Flyet var borte fra radaren i rundt 20 minutter før det ble reagert. Heller ikke i «alarmfasen» fungerte ting slik de skulle, noe som forsinket søken etter flyet.

– Vi håper at disse feilene ikke gjentar seg, og at det tas forholdsregler slik at det ikke skjer igjen, sier advokaten Grace Subathirai Nathan.

Hennes mor Anne Daisy var en av de 227 passasjerene. Nathan sier de pårørende fortsatt savner svar på viktige spørsmål eller substans i de svarene som gis.

Grace Subathirai Nathan talte på pressekonferansen på vegne av de etterlatte. Hun pekte på brudd på sikkerhetsforskrifter som etterforskerne har avdekket, men som antas ikke å ha hatt avgjørende betydning. Foto: Mohd Rasfan / AFP

Piloten trolig ikke ansvarlig

Det har vært spekulasjoner om piloten styrtet flyet med vilje. Etterforskningsgruppen har ikke funnet hold for dette.

Psykologer har analysert både pilotens bakgrunn og lydopptak fra cockpit. De mener det ikke fremkommer noe unormalt. På lydopptakene er det verken tegn til stress eller unormal spenning.

Den malaysiske sjefetterforskeren avviser ikke at en tredjepart kan være involvert i flyforsvinningen.

Rapporten viser at flyet gjorde en manuell U-sving etter å ha forlatt Kuala Lumpur, og ikke via autopilotsystemet. U-svingen må derfor være foretatt av piloten, styrmannen eller av noen utenforstående, som hadde fått kontroll over flyets styringssystem.

– Vi utelukker ingenting, sa sjefetterforsker Kok Soo Chon.

Han pekte på den ureglementerte U-svingen og opphør av kommunikasjonen med omverdenen. Etter at flyet hadde skiftet kurs, fløy det i seks timer med satellitt- og navigasjonssystemet slått av, før det angivelig styrtet i Indiahavet.

Tidspunktene til MH370 Ekspandér faktaboks Kl. 00.41 lokal tid: MH370 letter fra flyplassen i Kuala Lumpur. Kl. 01.07: Flyet sender sin siste ACARS transmission, signalet som gir flyets datamaskiner mulighet for å «snakke» med datamaskiner på landjorden. Kl. 01.19: Den siste kommunikasjonen mellom Malaysias flykontroll og piloten finner sted. Det siste man hører piloten si er: "Godnatt, Malaysian tre syv null". Få minutter senere slukker flyets radiosender, som kommuniserer med radaren på bakken, idet flyet flyr ut av malaysisk luftrom og inn i vietnamesisk. Kl. 01.21: Flyet «sjekker» ikke inn hos flykontrollen i Ho Chi Minh byen i Vietnam, slik det skal etter oppsatt plan. Kl. cirka 02.15: Malaysisk militærradar registrerer MH370 sør for Phuket i Thailand, vest for flyets sist kjente lokasjon. Det thailanske militæret registrerer også flyet, som ifølge deres radar flyr mot vest og siden mot nord. Kl. 2.40: Flyet forsvinner fra radaren. Kl. 6.30: Tidspunktet da flyet skulle ha landet i Beijing. Kl. 02.22-8.11: En satellit over Indiahavet registrerer et flys rute gjennom syv automatiske «håndtrykk» mellom flyet og enheter på bakken. Det siste håndtrykket fra MH370 registreres kl. 8.11. Kl. 9.15: Tidspunktet hvor det neste automatiske håndtrykket mellom flyet og satelitten skulle finne sted. Dette skjedde ikke. Kilde: BBC, DR

Samtidig understreket sjefetterforskeren at ingen terroristgrupper har ymtet noe om at de var innblandet i flyforsvinningen.

Letingen etter det savnede MH370 har vært svært omfattende i historien. 25 land har deltatt i letingen. Foto: Hoang Dinh Nam / AFP

Finner først svaret når de finner flyet

Sjefetterforsker Kok Soo Chon er klar over at mange av de etterlatte fortsatt venter på et svar om hva som hendte for fire år siden.

– Det svaret får vi når vi finner vraket, sa Kok Soo Chon på pressekonferansen.

Etterforskningsgruppen har ingen nye indikasjoner hvor flyvraket kan være. Gruppen har gransket 27 vrakdeler som er antatt å stamme fra MH370.

Kun 3 av dem kan bekreftes å være fra MH370; en del av høyrevingen som ble funnet på øya Reunion på den østafrikanske kysten i 2015, en bit av samme ving som ble oppdaget året etter – i 2016 – på Pemba Island i Tanzania, samt en del av venstrevingen, funnet i 2016 på Mauritius.

Dette funnet av en vingedel er bekreftet å tilhøre MH370. Biten fra en høyrevinge ble funnet på øya Reunion sommeren 2015. Foto: Yannick Pitou / AFP

Ikke siste rapport

Sjefetterforskeren avviser at rapporten han fremla i dag, vil være den endelige rapporten om MH370, selv om både søk og etterforskning offisielt er avsluttet.

– Vi kan ikke kalle dette den siste rapporten, sa Kok Soo Chon og påpekte at de verken har funnet hoveddelen av flyvraket eller noen av de omkomne.

Det har vært gjort søk på store arealer både på havoverflaten og på bunnen av Indiahavet.

De malaysiske myndighetene har blant annet fått bistand av det norske skipet Seabed Constructor. Selv om det ble brukt både overvannsroboter og undervannsroboter, kunne heller ikke dette søket bringe noe klarhet i mysteriet.