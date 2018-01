Tror vraket av MH370 kan bli funnet om kort tid

Flyet 9M-MRO fra Malaysia Airlines forsvant for snart fire år siden. Det fløy ruten MH370 fra Kuala Lumpur til Beijing, men havnet sannsynligvis i havet sør for Australia.

Forsvinningen blir beskrevet som det største mysteriet i luftfartens historie.

Det er den vitenskapelige organisasjonen CSIRO i Australia som har samlet trådene og funnet et lite område der flyet kanskje ligger.

– Vi tror at de kan finne vraket før det har gått en måned, sier leder av CSIRO, David Griffin til AFP.

PLUKKER OPP UBÅTER: De siste oppdateringen tyder på at skipet Seabed Constructor med hjemmehavn Bergen, onsdag kveld fortsatt hentet opp roboter etter at de hadde gjennomført det første dykket. Foto: AP

Ett av få steder

Noe av det han baserer sin tro på, er at det aldri ble funnet vrakgods fra flyet langs kysten av Australia. Det er funnet mange biter av flyet andre steder.

– Det er få steder i det store området flyet kan ha styrtet som ikke ville ha ført til at vrakdeler ble ført til Australia, forklarer Griffin.

Et av disse få stedene, er et punkt i havet nær 35.6°Sør og 92.8°Øst.

– Der går havstrømmene ikke mot Australia, men mot Afrika der vrakdeler er funnet, sier Griffin.

FØRSTE DEL AV FLYET: I juli 2015 ble denne flydelen, en flaperon fra 9M-MRO, skylt i land på den franske øya La Reunion. Det er utenfor kysten av Afrika. Ingen flydeler er funnet i Australia. Foto: STRINGER / Reuters

Kan ha tatt bilder

At dette kan være det mest sannsynlige punktet, blir også støttet av fire satellittbilder som ble tatt to uker etter at flyet forsvant.

Bildene viser en relativt tett klynge av gjenstander på havoverflaten. Av de 70 gjenstandene, er 12 identifisert som sannsynligvis lagd av mennesker.

Ved å regne ut hvor disse gjenstandene var to uker tidligere, kommer ekspertene fram til at det mest sannsynlige punktet, er der søkeoperasjonen foregår nå.

Bildene ble først forkastet da de ble avgitt til Australia i 2014, men har nå gått gjennom nye analyser.

MULIGE SPOR: Ett av satellittbildene som ble tatt 23. mars 2014 viser en rekke gjenstander på havoverflaten som kan være fra MH370. Foto: CSIRO

Søket går raskt

Det nye søket begynte på mandag. Selskapet Ocean Infinity som gjennomfører søket med norsk teknologi, har ikke gitt noen oppdateringer.

Det som kommer frem av informasjon, er hvor skipet, norskeide Seabed Constructor, beveger seg.

Det er mulig å se hvor skipet sannsynligvis har sluppet opp til åtte miniubåter fra Kongsberg Maritime ut i havet, og hvor de blir hentet opp.

AVANSERTE ROBOTER: Det amerikanske selskapet Ocean Infinity bruker en sverm av åtte roboter fra Kongsberg Maritime i Horten. Hugin 6000 kan søke gjennom et stort område på havbunnen under hvert dykk. Foto: AP

Kan få svar på fredag

De avanserte miniubåtene, Hugin 6000, kan oppholde seg under vann i to døgn, før de må opp for å lade batteriene.

Det er også da de overfører informasjonen de har samlet opp.

Det er anslått at det tar minst et døgn å gå gjennom sonarbildene for å se om vrakdeler er fanget opp.

Det er klart at skipet i løpet av de neste dagene kan ha søkt gjennom hele de primære området på 5000 kvadratkilometer.

Vil ta nærbilder

Det som er kjent av rutinene fra forrige gang Hugin 6000 ble brukt i søket, er at det vil bli gjennomført nye dykk for å bekrefte funn.

Kongsberg Maritime har tidligere fortalt NRK at slike søk først blir gjennomført med sidesøkende sonar. Det er en slags radar under vann.

Dersom noe interessant dukker opp på sonaren, så vil undervannsroboten bli utstyrt med et kamera for å ta detaljerte bilder av funnet.

Først når det er gjennomført, er det mulig at letemannskapene vil melde at de har funnet et fly.

Det er ingen andre store fly som skal ha forsvunnet i dette området.