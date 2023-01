Menneskerettighetsorganisasjon: Flere pågrepet i Moskva for å ha lagt ned blomster for bombeofre

I Moskva er det laget et lite minnested etter det russiske angrepet mot en boligblokk i Dnipro i Ukraina i helgen. Seks barn var blant de 45 døde. 20 mennesker er fortsatt savnet.

Mandag kveld la mange ned blomster ved et monument for en ukrainsk poet i sentrum av Moskva.

Det ble også lagt ned et bilde av boligblokka som ble rammet, og flere la ned kosedyr til minne om barna som ble drept. Men seansen ble brutalt slått ned på.

Ifølge den russiske menneskerettighetsorganisasjonen OVD-Info, som betegnes som troverdig, er fire personer pågrepet. Demonstrasjoner mot det myndighetene i Kreml kaller en spesialoperasjon hører med til sjeldenhetene i Russland, og blitt i tillegg slått hardt ned på.

45 mennesker døde etter bombeangrepet som rammet en boligblokk i Dnipro i Ukraina lørdag. Foto: Pavel Petrov / AP

Befolkningen blir i stedet foret med krigspropaganda i russiskstyrt media, selv om de ikke blir spart for bilder og beskrivelser krigens redsler.

Reporter Morten Jentoft i NRK, som er i Ukraina, sier folk der er mer opptatt av det store flertallet russere ikke ser ut til å bryr seg om de sivilie lidelsene i Ukraina. Ukrainere forstår mange er Putin-kritiske, men lurer på hvorfor så få tør å vise motstand.

Samlet seg rundt boksetrener

Letearbeidet etter angrepet lørdag er nå avsluttet. Et stort opprydningsarbeid er i gang ved den boligblokka fra Sovjet-tiden, som ble kraftig smadret i rakettangrepet lørdag. Flere enn 230 leiligheter ble ødelagt og 400 mennesker står igjen bostedsløse.

Slekt og venner tok farvell med boksetrener Mykhaylo Korenovsky som døde i angrepet mot Dnipro i helgen. Foto: VITALII MATOKHA / AFP

Samtidig begraver pårørende sine døde etter det som er det er ett av de aller dødeligste angrepene i den snart ett år lange krigen.

I en idrettshall i Dnipro samlet hundrevis av mennesker seg rundt kisten til boksetrener Mykhaylo Korenovsky, som har betydd mye for folk i byen.

– Han ga mange en ny start i livet, sier Taras Ivanov til nyhetsbyrået AFP.

Tvunget til å gå av

Russland har nektet for at det var de som må bære ansvaret for angrepet, som ifølge den ukrainske hæren ble truffet av et russisk missil av typen X-22. Våpenet er utviklet under Sovjet-perioden og ment for hangarskip.

En ukrainsk myndighetsperson har fått sparken etter at han sa at det var det ukrainske luftvernet som skjøt ned en russisk rakett, som igjen slo ned i boligblokken.

Samtidig pågår det harde kamper i Donetsk-regionen. Særlig byen Bakhmut er utsatt for kraftige bombeangrep, mens meldingene om hvem som har kontroll med byen Soledar spriker.

Ukrainas bønn om flere våpen er i ferd med å bli hørt, og landet har blant annet fått lovnader om flere stridsvogner fra Storbritannia.