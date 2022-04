Meldinger om kraftige eksplosjoner flere steder i Ukraina

Etter meldinger om flyalarmer og kraftige eksplosjoner i Kyiv, har de lokale myndighetene i byen varslet at faresignalene er over for denne stund.

– Følg med og søk dere tilbake til tilfluktsrommene om flyalarmene går igjen, opplyser myndighetene i Kyiv på sin Telegram konto, skriver BBC News.

Det er også blitt rapporter om strømbrudd i deler av Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Natt til langfredag kom det meldinger om at flyalarmen gikk over hele Ukraina.

– Flyalarmer går i alle regionene i Ukraina. Det betyr nok en gang at Russland er i gang med sine kampfly og missiler. Med mål i øst, skrev parlamentsmedlem i den ukrainske nasjonalforsamlingen Lesia Vasylenko på Twitter.

Litt senere skriver hun:

– Tre eksplosjoner i Kyiv nå. Den ene etter den andre. Luftsirenene har holdt på i en time. Mest sannsynlig har Putin blitt sur på grunn av tapet av krigsskipet Moskva. Vi får bare fortsette å stå imot til Russlands irritasjon, tvitrer hun.

Foto: Skjermdump fra Twitter

Torsdag ble det kjent at Russlands krigsskip «Moskva» fikk store skader etter at det oppstod brann om bord og skipet sank da det ble tauet mot havn, heter det i en melding gjengitt av det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Ukraina hevder at det russiske flaggskipet ble truffet av to ukrainske missiler, men dette benekter ledelsen i Kreml.

Kraftige eksplosjonene

Nyhetsbyrået Reuters siterer lokale medier på at det ble hørt kraftige eksplosjoner både i Kyiv og i havnebyen Kherson i sør rundt midnatt til langfredag, men legger til at de ikke har kunnet verifisere opplysningene.

Det er bombing i Kharkiv og kamper rundt Izium, sier Oleg Syniehubov, leder for det ukrainske militæret i Kharkiv-regionen, ifølge CNN.

Han legger til at minst 503 sivile har blitt drept i Kharkiv, deriblant 24 barn. Han sier at flere boligområder i Kharkiv har blitt bombet.

Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Ifølge Syniehubov prøver russiske styrker å rykke frem fra Izium til østlige Donbas

– Det pågår aktive kamper, og våre styrker holder fienden tilbake slik at de ikke skal klare å frakte utstyret sitt til Donetsk og Luhansk.

Et medlem av en bombegruppe jobber i et minefelt nær Brovary, nordøst for Kiev, 14. april 2022 Foto: FADEL SENNA / AFP

Regnvær i Donbas

Det har regnet i flere dager i Donbas, som er ventet å fortsette i dagene som kommer. Noe som kan være til fordel for Ukraina, ifølge en tjenestemann i det amerikanske forsvaret, melder AFP.

– Det at bakken blir mykere vil kunne gjøre det mer vanskelig for russiske styrker å få gjort noe utenfor asfalterte motorveier, sier tjenestemannen som snakket mot betingelse å få være anonym, skriver The Guardian.