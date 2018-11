Meghan utsatt for rasisme på egen Instagram-profil

Rasistiske kommentarer har forfulgt hertuginne Meghan helt siden det ble kjent at skuespilleren var kjæresten til britiske prins Harry.

Hatkommentarene ble ikke færre siden de to giftet seg i mai, og hun ble hertuginne av Sussex. Nå har hatkommentarene også nådd den britiske kongefamiliens Instagram-profil, melder nettstedet Inquisitr.

«Snart er Megssy borte»

Rasister gir uttrykk for at Meghan er uegnet for den britiske kongefamilien, siden hun har mørkhudet mor.

«Snart er Megssy borte» skriver en av netthaterne, etterfulgt av seks emojier av en kjøkkenkniv.

Andre skriver at Meghan hører hjemme i gettoen, at hun er smaksløs og «trashy», og at hun trolig bleker huden sin.

ENGASJERT: Meghan har et brennende engasjement for veldedighet og verdens fattige. Men noen netthatere mener hun selv hører hjemme i en getto. Foto: World Vision

Har ikke blitt fjernet på en uke

Selv om Instagram-profilen med syv millioner følgere blir fulgt med på fra offisielt hold, har flere av kommentarene blitt liggende i en uke uten å bli fjernet.

Noen av følgerne har kontaktet slottet direkte og bedt om at innleggene blir slettet, siden de finner dem forstyrrende og forkastelige.

Medieadvokat Yari Cohen sier at det å hetse hertuginnen på hennes egen side øker alvorlighetsgraden, siden netthaterne bør regne med at Meghan vil kunne lese kommentarene.

LYKKELIGE: Det var et forelsket par som i november 2017 annonserte sin forlovelse, og bryllupet sto sist sommer. Selv om de aller fleste gleder seg over deres kjærlighet, Foto: Max Mumby/Indigo / Getty Images

Venter barn

I midten av oktober ble det kjent at Meghan er gravid og venter barn med prins Harry. De to fortalte selv nyheten mens de var på sitt første offisielle besøk i Australia.

I en kunngjøring fra Kensington Palace takket paret for at de får så mye støtte og lykkønskninger:

«Deres kongelige høyheter setter stor pris på all støtte de har mottatt fra mennesker over hele verden siden bryllupet i mai, og gleder seg stort over å kunne dele den gode nyheten med folket», het det i kunngjøringen.

Men de nye hatkommentarene viser altså at ikke alle er like begeistret for hverken den nyheten eller hertuginnen generelt.

Daily Mail skriver at Kensington Palace hverken ønsker å kommentere saken eller rasismekommentarene.