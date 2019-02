Medier: Cohen vil hevde Trump brøt loven som president

Tidligere har det kommet fram informasjon om påståtte lovbrudd Donald Trump skal ha begått før han ble valgt til president. Det Michael Cohen nå, ifølge amerikanske medier, kommer til å si, er noe annet.

Cohen vil fortelle Kongressen at presidenten har brutt loven etter innsettelsen 20. januar 2017. Det skriver Ap, New York Times, Wall Street Journal og NBC. Alle siterer en person som har kjennskap til hva som vil skje, men som må opptre anonymt.

– Blant det mest eksplosive og potensielt ødeleggende i Cohens vitnemål vil være bevis på mulige kriminelle handlinger siden Trump ble president, skriver den meget anerkjente New York Times-journalisten Maggie Haberman.

HAR MYE PÅ LAGER: Høringene i Kongressen er utsatt mange ganger, men nå skjer det. Michael Cohen melder at han vil komme med mange negative opplysninger om presidenten. Foto: Richard Drew

Koblet til utbetalinger

Cohen skal ha dokumenter som viser at Trump brøt loven som president. Lovbruddene skal være koblet til penger skuespilleren Stormy Daniels fikk slik at hennes forhold til Trump ikke ble offentlig kjent.

Pengene ble utbetalt gjennom Cohen før Trump ble valgt til president. Lovbruddene skal være i forbindelse med hvordan Cohen i 2017 fikk dekket utleggene.

Det er mulig Cohen allerede i dag, tirsdag, kommer med denne informasjonen i Kongressen. Den tidligere private advokaten til Donald Trump skal i tre høringer. I dag er han i Senatets etterretningskomite, i morgen er han i kontrollkomiteen i Representantenes hus. Høringene avsluttes på torsdag med etterretningskomiteen i Representantenes hus.

FORBEREDT PÅ BRÅK: President Donald Trump landet i ettermiddag i Hanoi, Vietnam. Staben hans skal være klar til å komme med tilsvar i morgen når Cohen vitner offentlig. Foto: SAUL LOEB / AFP

Tar oppmerksomhet fra Trump

Høringen i dag og på torsdag skjer for lukkede dører. Seansen i Kontrollkomiteen kan ligge an til å bli et sirkus. Den vil bli sendt direkte på fjernsyn, og Cohen har med seg en rekke dokumenter som han vil vise fram.

Dette skjer samtidig med at Donald Trump møter Kim Jong-un i Vietnam.

Cohen skal i tillegg til å beskrive de mulige lovbruddene, hevde at Trump har kommet med rasistiske uttrykk, at han lyver og at han bruker ufine forretningsmetoder. Cohen skal også komme med detaljer om akkurat når Trump avsluttet sitt engasjement i et eiendomsprosjekt i Moskva.

INNRØMMET EN REKKE LOVBRUDD: Michael Cohen tok med seg familien til retten da han 12. desember i fjor fikk forkynt dommen på tre år i fengsel. Soningen begynner i mai, etter at Cohen fikk to måneders utsettelse. Foto: JEENAH MOON / Reuters

Liten tillit

Cohen er en dømt mann. Han skal i fengsel i mai. Han er dømt for flere forhold, men to måneder av den tre år lange fengselsstraffen er for at han har løyet til Kongressen.

Leder av etterretningskomiteen i Senatet, Richard Burr, sier til Ap at komiteen vil ta grep for å forsikre seg at Cohen forteller sannheten. Han mener komiteen vet mye mer nå, enn da Cohen var deres vitne forrige gang.

– Det er sikkert noen spørsmål vi vet svaret på, så vi vil gjennomføre noen tester for å se om han er mer ærlig nå, sier Burr.