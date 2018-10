Matilda-statue står opp mot Trump

Matilda-statuen står utenfor biblioteket i Great Missenden, hvor forfatter Roald Dahl bodde i 36 år.

Statuen forestiller Matilda Wormwood, som holder hendene bestemt på hoftene og retter blikket mot USAs president.

Ideen til statuen kom etter en spørreundersøkelse der The Roald Dahl Story Company forsøkte å finne ut hva folk tror Matilda ville gjort om hun var i 30-årene og levde i dag.

MATILDA: Roald Dahls kjente karakter Mathilda stirrer på USAs president utenfor biblioteket i Great Missenden. Foto: David Parry / Pa Photos

Ifølge The Independent mente 42 prosent av dem som svarte på undersøkelsen at de ville at hun skulle utfordre USAs president Donald Trump. På 2. plass kom Theresa May og på 3. plass kom den britiske TV-profilen Piers Morgan.

– Kvinners sinne har alltid vært et ganske stort tabu, men Matilda viser at om man bruker det riktig kan det være et enormt viktig protestmiddel, sier leksikolog Susie Dent, som har vært involvert i statueprosjektet til CNN.

Står opp mot Trunchbull

I boka om Matilda står den sju år gamle jenta opp mot sine egne foreldre, som bryr seg lite om henne. Hun saboterer også for rektoren på skolen der hun går, Miss Trunchbull.

TRUMP: Briter stemte frem Trump som personen Matilda ville ha konfrontert om hun levde og var i 30-årene i dag. På 2. plass kom Storbritannias statsminister Theresa May. Foto: David Parry / Pa Photos

Rektoren, som hater barn og er tidligere sleggekaster, mobber både elever og lærere ved skolen. Hun setter barn som hun mener at ikke oppfører seg i et slags torturkammer som barna kaller for «kveleren».

– Matilda demonstrerer at det er mulig for alle, uansett hvor små og maktesløse de føler seg, å beseire Trunchbullene i eget liv. Et budskap som føles mer relevant i dag, enn for 30 år siden, sier Bernie Hall fra The Roald Dahl Story Company.

Statuene av Matilda og Trump står utenfor biblioteket som var Roald Dahls inspirasjon til Mrs. Phelps bibliotek, hvor Matilda leser klassisk litteratur allerede i en alder av bare fire år og tre måneder.

«Venn» med Emma Watson

Roald Dahl hadde norske foreldre, men ble født i Wales. Dahl ble kjent for sine noveller og barnebøker, som Charlie og sjokoladefabrikken, Heksene, Matilda og SVK. Foto: RDNL

I spørreundersøkelsen viser resultatene videre at 24 prosent tror at Matilda ville vært venner med både Harry Potter-skuespiller Emma Watson og 14 prosent tror Meghan Markle og Matilda ville vært venner, om hun hadde levd i dag. Hele 58 prosent tror Matilda fremdeles ville vært bestevenn med karakteren Lavendel.

I yrkesveien tror hele 29 prosent av de spurte at Matilda ville fulgt i Miss Honeys fotspor og vært lærer, mens 10 prosent tror hun ville vært FN-ambassadør.

The Independent skriver at om man skulle gjette tror mange, ifølge undersøkelsen, at Miss Trunchbull hadde vært fengselsbetjent og Bruce Bogtrotter (han som spiser den enorme sjokoladekaken) ville vært en deltaker i bakeprogrammet «Great British Bake Off».