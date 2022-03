Masseevakuering fra Mariupol

Kyrylo Tymosjenko i president Zelenskyjs stab, sier i en uttalelse på Telegram at rundt 20.000 personer har forlatt den beleirede havnebyen Mariupol. Tidligere uttalte Mariupols varaordfører at mellom 350.000 og 400.000 personer fortsatt er i byen.

3 millioner skal ha flyktet

Rundt 2000 biler med sivile skal ha forlatt Mariupol tirsdag. Det opplyser ukrainske myndigheter.

Ytterligere 2000 biler skal stå i kø og vente på å komme ut.

En konvoi på flere enn 100 busser med sivile skal ha forlatt byen Sumy nordøst i landet tirsdag, ifølge Den internasjonale Røde Kors-komiteen.

Siden Russlands invasjon av Ukraina startet har over 3 millioner mennesker flyktet fra landet, ifølge FNs internasjonale organisasjon for migrasjon.

Rundt 1,4 millioner av flyktningene er barn, ifølge FN. Det vil si at det hvert sekund er et barn i Ukraina som blir flyktning.

Nesten to tredjedeler av flyktningene har reist til Polen.

EU viser sin støtte

Tsjekkias statsminister Petr Fiala, Polens statsminister Mateusz Morawiecki og Slovenias statsminister Janez Jansa, er nå i Kyiv for å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Hensikten med dette besøket er å bekrefte den urokkelige støtten fra hele EU for Ukrainas suverenitet og selvstendighet, sier Tsjekkias statsminister Petr Fiala.

«Det er her, i det krigsherjede Kyiv, at historie blir skrevet. Det er her frihet kjemper mot en verden av tyranni. Det er her vår fremtid avgjøres. EU støtter Ukraina, som kan regne med hjelp fra sine venner. Det er beskjeden vi tok med oss til Kyiv i dag» skriver Polens statsminister på Twitter.

Statsministeren i Polen, Mateusz Morawiecki er framme i Kyiv sammen med Tsjekkias statsminister, Petr Fiala og Slovenias statsminister Janez Jansa. Foto: Mateusz Morawiecki / Twitter

Slovenias statsminister, Janes Janza, skriver dette på Facebook:

«De to siste årene har vi diskutert europeiske verdier. Det har i hovedsak vært en teoretisk debatt. Så, plutselig innser vi at disse grunnleggende europeiske verdiene faktisk eksisterer. Og at de er truet, og at europeere forsvarer dem. Med livet som innsats, i Ukraina»

De tre skal, ifølge BBC, ha krysset grensen til Ukraina tirsdag morgen, før de reiste videre med tog til hovedstaden.

De tre statsministrene skal også presentere en støttepakke til Ukraina.

Angrepene fortsetter

I natt gikk flyalarmen i Zjytomyr, en by som ligger 15 mil fra Kyiv. Du trenger javascript for å se video. I natt gikk flyalarmen i Zjytomyr, en by som ligger 15 mil fra Kyiv.

Angrepene fortsetter mot byen som de tre statsministrene nå er i. Bilder som kommer inn fra Kyiv tirsdag, viser store ødeleggelser.

En mann ser på skadene i leiligheten etter brannen tirsdag. Foto: FADEL SENNA / AFP Person holder ansiktet for hendene ved det som engang var et vindu i blokken som ble truffet i Kyiv natt til tirsdag. En kvinne får en kraftig reaksjon etter at leilighetsbygningen hun bor i ble truffet under et angrep. Foto: THOMAS PETER / Reuters 27 personer ble reddet ut og to personer mistet livet da en boligblokk i Kyiv ble truffet under et angrep. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Tidlig tirsdag morgen meldte avisen The Kyiv Independent om kraftige eksplosjoner i hovedstaden.

En boligblokk i Sviatoshynsky-distriktet vest i byen ble truffet under angrepene. Tirsdag morgen sto blokka i full fyr.

På morgenkvisten sto en boligblokk i full fyr etter et angrep. Du trenger javascript for å se video. På morgenkvisten sto en boligblokk i full fyr etter et angrep.

«To døde personer ble hentet ut fra blokken og 27 personer ble reddet», skriver Ukrainas redningstjeneste i en Facebook-post ifølge AFP.

BBC skriver at man kan se et mønster med slike angrep på morgenkvisten.

Alt brant rundt meg Oleg Sermet

Boligblokker i Kyiv ble også truffet under angrep mandag. En person skal ha mistet livet i en ni etasjers blokk i Obolon-distriktet.

Oleg Sermet lå og sov da blokken ble truffet.

– Klokken var fem på morgenen da jeg våknet av at alt raste rundt meg på grunn av eksplosjonen. Klesskapet mitt, bøkene, datamaskinen og alt annet i leiligheten, sier Sermet til det spanske kringkastingsselskapet RTVE.

Oleg Sermet våknet brått da boligblokken han bor i ble truffet under et angrep mandag. Foto: RTVE

En kvinne som ikke er navngitt fikk hjelp av brannmenn til å evakuere bygningen via en brannstige.

– Alt brant rundt meg, jeg forsøkte å slukke det. Jeg gikk ut på balkongen og ropte om hjelp, men jeg forstod at jeg måtte fortsette med å slukke brannen. Jeg dekket til ansiktet mitt med våte håndklær for at jeg ikke skulle bli kvalt av røyken, forklarer kvinnen til RTVE.

Ordfører i Kyiv Vitali Klitschko () og broren Wladimir Klitschko står ved en leilighetsbygning som ble ødelagt i Kyiv mandag. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Ordføreren i Kyiv, Vitali Klitschko, meldte tirsdag at det vil være portforbud i byen fra tirsdag kveld til torsdag morgen. Portforbudet skal vare i 35 timer.

I det portforbudet trådte i kraft kunne man høre høye, eksplosjoner fra den vestlige utkanten av byen, ifølge BBC. Eksplosjonene kunne høres over hele byen.

Gisler på sykehus

Tirsdag kveld skriver guvernøren i Donetsk-regionen, Pavlo Kyrylenko, på Telegram, at russiske styrker skal ha tatt ansatte og pasienter ved et sykehus i Mariupol som gisler. Ifølge guvernøren skal styrkene ha fraktet 400 mennesker til sykehuset. Russerne skal ha nektet sivilistene å forlate bygningen, melder BBC.