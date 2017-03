Martin Schulz til NRK: – Tror jeg forstår folks følelser

– Jeg tror vi fortsatt har en lang vei foran oss, men stemningen er god, og akkurat som i Norge har sosialdemokratene her en stor sjanse til å vinne valget, sier Martin Schulz til NRK før han slukes av selfiemassene og et tett sikkerhetsapparat som skyver ham videre.

Sosialdemokratenes nye superstjerne deltar på et arrangement for nye partimedlemmer i Berlin. Dem er det blitt over 10.000 flere av siden Schulz ble hentet inn som partiets frelser i januar.

ALLTID STEMT SPD, men nå har ekteparet Karin og Helmut Damrau også valgt å melde seg inn i partiet. Blant annet på grunn av Schulz. Foto: Guri Norstrøm / NRK

To av de nye medlemmene er ekteparet Karin og Helmut Damrau, som har stilt seg i kø en halvtime før møtet starter.

– Vi har alltid stemt SPD (Tysklands sosialdemokratiske parti), men nå har vi også valgt å melde oss inn som medlemmer for å demme opp mot høyrepopulistene i AfD (Alternativ for Tyskland), og Schulz er den lederen som partiet har manglet, sier de.

Hypen rundt Schulz

Folk i alle aldre lar seg rive med. Det er til og med dannet et eget band som kaller seg Schulzenbrothers, som humoristisk lager hit på hit med tekster om Schulz-toget som skremmer alle de andre kandidatene på sin vei, og som ikke vil la seg stanse før det stopper på forbundskanslerens kontor.

– Man kan si at det er en hype rundt Schulz nå, sier partimedlem Michael Biel.

Han deler ut røde tøynett og buttons med påskriften «Tid for Martin» inne i

konsertklubben Festsal Kreuzberg, et usnobbete mursteinslokale ved elva Spree. Neppe tilfeldig valgt av en som lanseres som grasrotas mann.

TID FOR MARTIN står det på handlenettet som SPD- medlem Michael Biel deler ut på møtet for nye medlemmer. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– HAN ER EN AV OSS, mener Henry Berthold som nettopp har meldt seg inn i SPD. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Han er en god leder med beina på jorda, og det liker folk. De føler at de blir tatt på alvor av ham, og at han forstår dem, sier Biel.

– Han er ikke en som snakker bla-bla ovenfra og ned. Han kommer fra normale kår. Han er en av oss, sier Henry Berthold.

Sammen med sine fire søstre har også han nettopp meldt seg inn i partiet.

UTROLIG STEMNING. Franziska Jahke har vært partimedlem de siste fire årene, men aldri opplevd en så euforisk stemning i partiet som nå. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Franziska Jahke, som har vært partimedlem i fire år allerede, mener partilederen nå er hel ved.

– Oppslutningen nå er helt utrolig, og stemningen er fantastisk, sier hun.

– Schulz er blitt så populær fordi han veldig tydelig har tatt avstand fra høyrepopulisme og rasisme, både i Europaparlamentet og i valgkampen nå. Han er ganske enkelt troverdig og ekte, mener hun.

– Jeg tror han appellerer til oss unge fordi han har hatt en vanskelig bakgrunn, men har vist at det går an å klare seg likevel, og så snakker han et språk som vi forstår, i motsetning til Merkel av og til, sier 18-åringene Kaj Hoffmann og Sara Isailovksi.

FORSTÅELIG. 18- åringene Sara Isailovksi og Kaj Hoffmann er blant mange unge som lar seg fascinere av Martin Schulz. De mener han snakker et språk som de unge forstår. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Antihelten

At Schulz har en forhistorie som appellerer til begeistringen for antihelter, er det ingen tvil om.

Egentlig satset han som ung på å bli proff fotballspiller, men den drømmen ble knust på grunn av en kneskade. Nederlaget førte til at han ble alkoholiker, og han fullførte aldri videregående.

I et land som er så opptatt av doktorgrader at du til og med får skrevet Dr. i passet ditt dersom du har en, skulle man tro at det ville være kroken på døra for en videre karriere.

Men Schulz reiste seg igjen. Han ble avholdsmann, tok utdannelse som bokhandler og ble borgermester i Würselen lengst vest i Tyskland.

Deretter ble han valgt inn i Europaparlamentet, der han har vært i hele 23 år, de siste fem årene som president.

God timing

Tidspunktet Schulz flytter hjem til Tyskland og hopper inn i rikspolitikken på, kunne ikke ha vært bedre for Sosialdemokratene.

Mens Merkels parti CDU sliter med intern uenighet og slitasje etter migrantkrisen, har SPD gått frem hele ti prosentpoeng etter at redningsmannen fra EU tok plass i førersetet.



Dersom det hadde vært direkte kanslervalg, ville Merkel og Schulz fått omtrent like mange stemmer, viser flere meningsmålinger, og kontrasten mellom de to blir nå dyrket for alt det er verdt.

Der hun er tilbakeholden og rasjonell, spiller han på følelser og er åpen om privatlivet sitt. Der hun har doktorgrad, har ikke han engang artium. Og mens hun snakker i runde formuleringer, snakker han rett fra levra.

Fra talerstolen på medlemsmøtet i Berlin legger for eksempel Schulz ikke noe imellom når han sier at det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland er en skam for landet. Og til stor applaus fra sine egne legger han spøkefullt til:

– Vi sosialdemokrater er ikke nødvendigvis bedre mennesker, men vi har bedre ideer.

Latteren og applausen står i taket.

For tidlig i form?

– Hvorfor er du blitt så populær, tror du?, spør NRK ham.

– Jeg tror folk har inntrykk av at jeg forstår deres følelser, svarer han som kan bli Tysklands neste forbundskansler.

Hvis han ikke har nådd popularitetstoppen sin nå, da, slik mange analytikere spør seg, blant annet i avisa Frankfurter Allgemeine Zeitung.

For selv i uvanlige valg er det alltid en ting som aldri endrer seg. Det er ikke målingene i begynnelsen av valgkampen som gjelder, men derimot resultatet på selve valgdagen.

Og det er fortsatt en stund igjen til 24. september.