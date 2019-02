Marte nektet adgang til Storbritannia

Jeg hadde gledet meg sånn til at Marte endelig skulle gjenforenes med familien i London. Det siste året hadde hun vært i Oslo og blitt passet på av venner og kjente mens jeg har vært i London som NRKs korrespondent.

Jeg reiste ut til Heathrow dit hun var kommet med fly, trakk kølapp på dyremottaket, og satte meg ned for å vente.

Mitt korrespondentliv kretser rundt brexit for tiden. Brexit medfører strammere innvandringspolitikk, men jeg håpet at det ikke ville gjelde for dyr.

Jeg hadde kjøpt inn alt tenkelig utstyr som mat, sand, børster, kam slik at Marte skulle få en best mulig velkomst i sitt nye land, men så ble hun sendt i karantene. Foto: privat

Omsider kom ei dame ut med et skjema. Marte var landet, hun hadde fått mat og vann, buret var rengjort og alt sto etter forholdene bra til etter flyreisen fra Norge.

Det var bare det at jeg nok ikke kunne få henne med meg hjem likevel. Marte hadde ikke passet sitt i orden, og ble derfor nektet innreise til Storbritannia.

21 dager på vann og brød

Storbritannia er annerledeslandet også når det gjelder kjæledyr. Dette hadde vi naturligvis sjekket opp på forhånd.

For at katter skal få komme inn i landet, må den blant annet ha tatt rabiesvaksinen minst tre uker før ankomst. Vi hadde alt på det tørre der, og jeg må innrømme at jeg hisset meg en smule opp overfor tolleren på Heathrow.

Katten Marte ble nektet adgang til Storbritannia og sitter nå i karantene på en kennel utenfor London. Foto: privat

– Men se her, sa hun, og pekte på et lite klistremerke i passet til Marte.

– Vaksinen ble tatt 3. januar. Det er innenfor treukersfristen. Men vaksinen som ble brukt gikk ut 8. desember. Hun får ikke komme inn i landet. Hun må i karantene i 21 dager, sa tolleren på dyremottaket.

Ni liv, bare åtte igjen

Min verden raste sammen, der og da. Jeg som aldri hadde forstått poenget med en katt i utgangspunktet. En hund kunne jeg til nød forstå nytten av, men en katt liksom?

Nå raste tankene om at ikke bare var katten allerede traumatisert av å ha sittet i flere timer i et iskaldt bur i et fly over Nordsjøen. Den var også i en sårbar situasjon ved å skulle flytte til et land, et hus, et hjem og en hage den ikke kjente fra før.

Marte sjekkes inn på Gardermoen og starter sin lange reise til London. Foto: privat

Jeg så bedende på tolleren. Det var snakk om en forskjell i datoer på bare noen uker. Det kunne da ikke ha noe å si, sa jeg forsiktig.

– Dette vil aldri passere vårt papirsystem, sa hun med stram stemme.

En dyrlege i Oslo hadde gitt en vaksine innenfor fristen, men vaksinen var altså så vidt gått ut på dato.

Jeg måtte reise hjem igjen fra Heathrow uten pus.

Storbritannia er annerledeslandet

Som nevnt er det ikke bare-bare å ta med seg katten sin til England. Britene er ikke med i det europeiske Schengen-samarbeidet og det er derfor ikke bare å ta en katt under armen og sette seg på et fly til London.

På dyremottaket på Heathrow-flyplassen i London opplyser de om de strenge reglene for dyr å komme inn i Storbritanna. Foto: privat

Hun måtte først ha det omtalte dyrepasset i orden med nødvendige vaksiner, så kjøres til Gardermoen, og derfra måtte hun fraktes som flycargo til Storbritannia som hvilken som helst pakke i en container.

Billetten kostet rundt 9000 kroner en vei. I tillegg måtte hun ha nytt bur, for buret vi hadde viste seg å ikke være stort nok. Det ble 1000 kroner til, på toppen av tusenlappen til vaksine og pass.

26.000 kroner for en katt til London

Med stort og smått ble det 11.000 kroner for å få en katt med seg til London. Vi snakker ikke om en rasekatt, men en ekte huskatt. Mora bor ned i gata for oss i Oslo, men ingen har vedkjent seg farskapet.

London-korrespondent Øyvind Nyborg hadde gledet seg til å se katten sin igjen, og kjøpte inn favorittmaten hennes slik at den skulle stå klar i huset når hun kom. Foto: privat

Hun er rufsete, røyter mye, og ble påkjørt som liten. To-tre ganger har hun kommet hjem fra jakt med en mus i munnen, som hun har drept for moro skyld, så det er helt klart at hun også er over gjennomsnittet intelligent.

Ti lapper kan derfor umulig være for mye for å ha henne med til London. Nå blir regningen mer enn doblet. Et opphold og ny vaksine på en kattekennel rett utenfor London koster rundt 15.000 kroner. Dermed er vi i oppe i 26.000 kroner (og da har jeg ikke tatt med egne transportutgifter).

Heldigvis har dyrlegen i Oslo sagt at hun vil dekke merkostnadene på 15.000 kroner for kennel etter vaksinetabben.

Britene elsker katter

Jeg tror knapt det er noen land som er mer opptatt av kjæledyr enn britene. Hele 49 prosent av befolkningen har kjæledyr. En av fire har katt eller hund. Offisielt er det 11 millioner katter og 9 millioner hunder i Storbritannia.

Det er for eksempel kåringer av de mest hundevennlige pubene, og også den skjønneste og mest lydige pub-hunden.

Den omstridte revejakten med hunder er og blir forbudt, unntatt i Nord-Irland.

Britene er ett av de mest kjæledyrvennlige landene, ifølge London-korrespondent Øyvind Nyborg. Larry og Palmerston bor i maktens gate i Storbritannia. Du trenger javascript for å se video. Britene er ett av de mest kjæledyrvennlige landene, ifølge London-korrespondent Øyvind Nyborg. Larry og Palmerston bor i maktens gate i Storbritannia.

Byråkratiske briter

Men mindre flatterende er britenes byråkratiske sinnelag. Brexit-forkjemperne gjentar til stadighet at EU er så byråkratisk, men allerede på 1700-tallet var britenes byråkrati tre ganger større enn det franske.

Det er lenge siden nå, men alle som har prøvd å få bankkonto i England vet at systemet lever i beste velgående. Det samme gjelder for å få lov til å betale penger til et treningssenter hver måned. Du må ha et originalt brev med deg fra kommunen, gass- eller strømselskapet, som viser at det sendt hjem til deg med posten med ditt navn på, for i det hele tatt å bli vurdert. Og husk endelig passet ditt.

Marte kom til vår famile for ni år siden. Foto: privat

Min opplevelse er at de sterke forestillingene om regelverkets overlegenhet blir innprentet i alle briter fra tidlig skolealder. Dersom du ikke følger reglene, ved at du for eksempel ikke har slips til uniformen, så hviler trusselen om å bli straffet over deg som en mare, for eksempel med en tur på rektors kontor – der du tidligere kunne vente deg et slag over fingrene.

Dette tar de med seg videre i arbeidslivet.

Det er helt vanlig at vi journalister møter ivrige, private sikkerhetsvakter rundt omkring som sier vi ikke har lov til å filme, selv om vi står på offentlig sted. Når vi spør hvorfor, er svaret alltid det samme: Det er imot reglene og regelverket er til for å holdes.

Spør tidligere korrespondent Espen Aas hvordan det gikk utenfor 02 Arena i London da han skulle avlegge en rapport på direkten til Dagsrevyen etter Manchester-terroren.

Kastes ut på direkten Du trenger javascript for å se video.

Papirmølla

Dette satt jeg og tenkte på vei hjem fra Heathrow uten vår kjære katt på ni år i baksetet.

Jeg spurte tolleren om hun ikke kunne vise litt skjønn med Marte, eller ta en blodprøve av henne som ville vise om rabiesvaksinen var virksom eller ikke. Jeg fikk bare til svar at hun nok var enig med meg at det var litt strengt, men at hun ikke kunne gjøre noe slik av frykt for å miste jobben sin.

Dyrlegen i Oslo, som hadde gitt den litt for gamle vaksinen, skaffet også dokumentasjon fra produsenten på at vaksinen som ble brukt på Marte fortsatt var brukbar. Jeg gadd ikke engang prøve.

– Dette går ikke i vårt papirsystem, hadde damen sagt.

Trusselen fra urbane rever

I neste uke får vi etter alle solemerker se Marte igjen. Jeg skal hente henne på kennelen der hun har vært i karantene de siste ukene.

Men bekymringen har ingen ende. Problemet er nemlig at der vi bor i London er det sinnssykt mye rev.

Katten Marte ble nektet adgang til Storbritannia og sitter nå i karantene på en kennel utenfor London. Foto: Espen Aas

Det er antatt at London alene har rundt 10.000 urbane rever, og jeg tviler ikke. Vi har rev som ikke bare lusker rundt i hagen på nattetid, men rev som i perioder solbader på plenen helt uanfektet av oss i rekkehuset.

Nå er spørsmålet om Marte vil overleve revene. Damen i kassa på dyrebutikken sier hun ikke tør la sine katter bevege seg utendørs i vårt område. Men det vil jo være drepen for vår norske utekatt.

Det finnes også forskning på området. Den sier at kattene er kjappe, og så lenge det er trær i nærheten den kan rømme opp i, så er det ingen fare. Vi har trær, men vi har ikke tenkt å slippe Marte ut på vift med aller første.

Etter å ha brukt drøyt 25.000 kroner på å få henne til oss i London, så er det vel grunn til å være litt forsiktig?