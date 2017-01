Mannen bak «Hollyweed»-skiltet arrestert

Zachary Cole Fernandez (30) ble løslatt mot kausjon og pålagt å møte i retten 15. februar for å ha forandret det ikoniske Hollywood-skiltet.

Ved å henge opp presenninger på de to O-ene, kunne da skiltet leses som «Hollyweed» på årets første dag.

Peket henger muligens sammen med at innbyggerne i California før jul gikk inn for å legalisere marihuana i en avstemning.

Fernandez sier han var inspirert av det tilsvarende peket tilbake i 1976 av Daniel Finegood: Da ble også bokstavene trikset med for å feire delstatens da mer vedtatte og liberale lovgiving rundt marihuana, ifølge BBC.

Har hatt flere varianter

Skiltet ble satt opp i 1923 på toppen av Mount Lee i Griffith Park, Det ble opprinnelig plassert der for å promotere et nytt byggefelt i utvikling i skråningen ovenfor Hollywood, ifølge Wikipedia.

Skiltet formet opprinnelig ordet «Hollywoodland», og var dekket med lyspærer. Det ble offisielt avduket den 13. juli 1923. Man antok at skiltet skulle stå i omtrent ett og et halvt år.

Wikipedia skriver at dette er de mest berømte skiltendringene:

USCWOOD – høsten 1987 – for den årlige USC-UCLA fotballkampen.

HOLYWOOD – september 1987 – for Pave Johannes Paul IIs ankomst.

OLLYWOOD – juli 1987 – under Iran-Contra-høringen.

CALTECH – mai 1987 – på Hollywoods 100-årsdag.

FOX – april 1987 – som reklame for TV-kanalen.

HOLLYWOOD II – april 1986 – for å markere en revitalisering av området.

RAFFEYSOD – januar 1985 – et band ved navn «The Raffeys» skal angivelig ha forsøkt å få oppmerksomhet.

HOLLYWEED – desember 1983 – til en film.

GO NAVY – november 1983 – før det årets Army-Navy Game på Rose Bowl stadium.

HOLLYWEED – januar 1976 – som henvisning til en ny marihuanalov i staten.

PEROTWOOD – i løpet av 1992 – til presidentvalget, som støtte til kandidat Ross Perot.