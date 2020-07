Mann som drepte den sjeldne fjellgorillaen «Rafiki» dømt til fengsel

Da NRKs tidligere Afrika-korrespondenter Christina Præsttun og Sverre Tom-Radøy besøkte Bwindi Nasjonalpark i Uganda i 2018, fikk de nærkontakt med en gruppe fjellgorillaer.

Lederen av gorillafamilien de møtte het «Rafiki», som betyr «venn» på swahili.

Rafiki fanget oppmerksomheten til Præsttun, med hans store gråe rygg og bekymrede ansiktsuttrykk, «et blåsvart fjes midt i havet av klorofyll».

– Han strekker en hårete hånd med fem fingre opp etter bambusbladene, vurderer dem, putter dem elegant i munnen, klør seg litt bak øret, og ser ikke ut til å la seg affisere det minste av åtte måpende turister, skrev Præsttun om Rafiki.

I denne videoen ser du tidligere Afrika-korrespondent Christina Præsttun i nærkontakt med fjellgorillaene. Præsttun gikk bort tidligere i år.

Jakteren

1. juni i år ble Rafiki meldt savnet. Liket som ble funnet dagen etter hadde store stikkskader til magen. Den dominante hannen i familien på 17 ble 25 år.

Noen dager senere ble en mann ved navn Felix Byamukama arrestert. Sammen med tre andre, hadde han vært på jakt etter villsvin i nasjonalparken, og hevder Rafiki angrep ham.

Bevæpnet med et spyd, skal Byamukuma ha drept gorillaen Rafiki, ifølge ham i selvforsvar.

Nå er han dømt til fengsel i 11 år, mens de tre andre som var til stede avventer sin egen rettssak, melder den ugandiske avisen The Observer.

Innimellom det høye gresset skimter man Rafiki. Hanngorillaer kan bli opptil 200 kilo tunge og 150 cm høye. Foto: Christine Præsttun / NRK

Rettferdighet

– Vi er lettet over at Rafiki har fått rettferdighet, sier Sam Mwandha, direktør i Uganda Wildlife Authority, og fortsetter:

– Dette burde være et eksempel for alle som dreper ville dyr. Hvis man gjør det, så taper vi alle. Jeg ber alle om å støtte vår innsats for å beskytte dyrene.

Men 11 år er mye kortere enn det mange forventet. Hvis rettssaken ble avholdt i en spesialisert domstol, kunne han fått livstid.

Fjellgorillaene er viktige for ugandiske myndigheter, som tjener godt på turister som kommer for å se dem. Uganda har blitt kalt det tryggeste landet for turister på kontinentet.

Når hann-fjellgorillaer blir eldre, får de grått hår på ryggen. Rafiki var den eneste gråhårede hannen i flokken, som nå ledes av en yngre hann. Foto: Christine Præsttun / NRK

Utrydningstruet

Uganda er trygt for turistene, men kanskje ikke like trygt for gorillaene selv. I korrespondentbrevet, beskriver Præsttun det kompliserte forholdet mellom menneske og gorilla.

På en side lever mange av turismen gorillaene genererer. På en annen side krever den stadig voksende befolkningen mer og mer land.

«Sett fra luften ser Bwindi-regnskogen der gorillaene holder til, ut som en grønne liten lunge, i et landskap dominert av landbruk. Og det er nettopp kampen om plassen som er den fremste trusselen mot fjellgorillaene», skrev Præsttun i 2018.

Fra 1970 til 2018 økte befolkningen fjellgorillaer fra snaue 200 til over 1000. Men balansen er skjør, og arten regnes fortsatt som utryddingstruet.