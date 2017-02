Mann skutt etter å ha angrepet soldater ved Louvre i Paris

Frankrikes statsminister Bernard Cazeneuve kaller angrepet terror, ifølge France Info.

– Dette er tydelig et terrorangrep, sier Cazeneuve.

Fransk politi har nå sperret av området rundt Louvre. Foto: ALAIN JOCARD / AFP

Le Parisien skriver at en mann med ryggsekk gikk opp mot soldatene som vokter stedet og trakk fram en stor kniv.

Han angrep en av soldatene, som ble lettere såret i armen. Soldaten skjøt så fem skudd mot mannen.

Mannen er alvorlig såret i magen og er nå brakt til sykehus.

Etter de siste årenes alvorlige terrorangrep er militære stasjonert ut mange steder i den franske hovedstaden.

En talsmann for innenriksministeren sier til fransk TV at hendelsen fant sted i trappen ned til inngangen til Louvre.

– Ropte «Allahu Akbar»

Michel Cadot, talsmann for prefekten i Paris, sier at mannen ropte «Allahu Akbar» – arabiske for «Gud er stor» – og virket truende.

Han hadde med seg to ryggsekker, men ingen av dem skal ha inneholdt eksplosiver, skriver Reuters. Han skal også ha hatt to kniver, som omtales som macheter.

Cadot sier det ser ut til at mannen handlet på egen hånd.

Bilder på Twitter viser at bevæpnet politi kommer løpende til stedet.

Louvre er stengt

Det franske innenriksdepartementet skriver på Twitter at det er en «alvorlig» hendelse.

En talsmann for Louvre sier at museet er blitt stengt, og de som er inne i museet blir nå evakuert.

Det var cirka 250 mennesker i området da angrepet skjedde. Øyenvitner forteller til Reuters at området rundt Louvre er blitt sperret av.

Ikke første angrep

Dette er ikke første gang soldatvaktene som ble innført etter angrepet på Charlie Hebdo, er angrepet.

I februar 2015 ble tre soldater angrepet av en mann med kniv i Nice.

I april i fjor ble en soldat lettere såret da han ble angrepet på jernbanestasjonen i Strasbourg, skriver Le Figaro.