I juli skjedde noe som spanske grensevakter ikke hadde forutsett.

Mer enn 1000 migranter stormet piggtrådgjerdet som skiller den spanske enklaven Ceuta fra Marokko. Ceuta er spansk, men ligger på afrikansk side av Gibraltarstredet ved inngangen til Middelhavet.

602 av migrantene i juli, klarte å ta seg over eller gjennom gjerdet. I august skjedde det igjen: da kom 116 seg igjennom.

Ceuta har litt over 80 000 innbyggere og ligger på en halvøy omringet av Marokko. Den lille enklaven er en del av EU yttergrense. Foto: Filip Huygens / NRK

– Gud viste oss vei

To av dem som lykkes i det første forsøket er Mamadou på 18 og Ibrahim på 21. De forteller begge at de er fra Guinea-Conakry.

– Det var ikke lett å komme seg gjennom gjerdet. Det vi gjorde var å reise til Casablanca. Der ventet vi til vi ble en større gruppe. Når vi var mange nok, stormet vi gjerdet. Gud viste oss veien til Europa, sier Ibrahim.

Ibrahim er 21 år og var en av dem som juli klarte å bryte seg gjennom gjerdet som skiller EU og Schengen området fra Afrika. Foto: Filip Huygens / NRK

Der Afrika slutter og Europa begynner

Det åtte kilometer lange gjerdet markerer hvor Europa begynner og Afrika slutter. Alfonso Cruzado fra den spanske sivilgarden forklarer at denne type stormangrep er det grensen og patruljeringen er minst rustet for.

– De brukte verktøy som elektrisk sag, avbitertang og slegger. De klarte åpne flere hull både i det første og det andre gjerdet, sier grensevakt Alfonso Cruzado.

Alfonso Cruzado er grensvakt i den nasjonale politistyrken Guardia Civil. Han er også pressetalsperson for Guardia Civil i Ceuta. Foto: Filip Huygens / NRK

Kun uker tidligere hadde Italias nye regjering effektivt stengt ruten fra Nord-Afrika til Italias kyst. Skip som plukket opp migranter fra båter, ble nektet å sette dem i land i Italia.

Nye ruter

Migrantene endret rute. I stedet for å forsøke å komme seg fra Libya, forflyttet de seg til Marokko. Derifra legger de ut i båter i et forsøk på å ta seg over Gibraltarstredet til Spania.

Dagens versjon av gjerdet mellom Ceuta og Marokko ble konstruert mellom 2005 og 2008. Det er overvåket av kameraer og består av to lag. Foto: Filip Huygens / NRK

Noen forsøker også å komme over eller gjennom gjerdet og inn i Ceuta. Stormingene av gjerdet i juli og august var eksempler på hvor krevende arbeidet med å vokte EUs og Schengens yttergrenser er.

Første toppmøte av sitt slag

Denne helgen begynner et toppmøte mellom EU og den Arabiske Liga i Egypt. Det er første gang regjeringssjefene i EU og den Arabiske Liga sitter sammen i et felles møte.

I mars 2016 la EU milliardbeløp på bordet for å få Tyrkia til å stanse strømmen av flyktninger og migranter. Nå håper de på en avtale med de arabiske og nordafrikanske landene.

I juni bestemte også EU at de ønsker å opprette mottakssentre utenfor EU. Ideen er at folk som forsøker å komme til Europa og søker om politisk asyl, skal få sine søknader behandlet mens de venter i et mottakssenter i et land i Nord-Afrika.

Egypt er ofte nevnt som det mest sannsynlige, men foreløpig har ingen sagt ja.

– Migrasjon er en enormt viktig sak for store deler av Europa. Vi må bryte ned nettverkene av smuglere der menneskesmugling skjer, sier Leo Vardakar, Irlands statsminister til NRK i det toppmøtet i Sharm el-Sheih skal begynne.

– Vi må jobbe med både transitland og landene hvor migratene kommer i fra, for å bedre leveforholdene der,

11 dro. En av dem lykkes

Mamadous reise begynte lenge før EU la sine planer. Han er knapt fylt 18 år. For litt over to år siden la han ut reise fra Guinea-Conakry. Han tok seg til Marokko via Mali. Mye av reisen har vært til fots.

– Vi var 11 venner som dro. Av dem er det kun jeg som klarte å ta meg hit.

De andre er igjen i Marokko. Mamadou snakker et avansert fransk. Diksjonene er tydelig. Spørsmålene han stiller oss er intelligente.

Mamadou har høye ambisjoner. Eller kanskje er drømmer et riktigere ord.

– Jeg vil til Frankrike, få meg utdanning og jobbe med noe intellektuelt, forteller Mamadou.

Norge, Tyskland eller Danmark

Det eneste Ibrahim og Mamadou vet om fremtiden er at søknadene deres om opphold i Spania vil ta opp til tre år, men de vil begge videre.

– Jeg håper på å komme til Tyskland, Danmark eller Norge for å jobbe. Jeg vil sende penger hjem, for ting går ikke bra hjemme, sier Ibrahim.