Madagaskars president slår tilbake mot kritikk av «mirakelkur»

– Hvis det ikke var Madagaskar, men et europeisk land som hadde oppdaget dette middelet, ville det ha vært så mye tvil? Det tror jeg ikke.

Det sier Madagaskars president Andry Rajoelina i et intervju med de franske mediehusene France 24 og Radio France International.

Han hevder at «Covid-Organics», en drikke som blant annet inneholder deler fra planten søtmalurt, kurerer dem som er smittet av korona innen 10 dager.

Søtmalurt er kjent for at deler av planten brukes i malariamedisin.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har advart mot at produktet ikke har vært gjenstand for kliniske studier.

Det har fått den 45 år gamle presidenten på øyen med rundt 27 millioner innbyggere til å se rødt.

– Jeg tror problemet er at drikken kommer fra Afrika og at de ikke kan innrømme at et land som Madagaskar har kommet opp med en formel som kan redde verden, sier Rajoelina i intervjuet.

Tirsdag hadde WHO et møte med 70 eksperter på tradisjonell medisin fra land over hele kontinentet. Under møtet ble deltagerne enige om at alle potensielle medisiner som fremstilles mot koronaviruset må gjennomgå kliniske studier.

Sendt til flere land

«Covid-Organics» er utviklet av Madagaskars «Institute of Applied Research», skriver Reuters.

Ifølge Worldometers oversikt har Madagaskar 186 bekreftede tilfeller av koronasmitte, men ingen døde.

101 av dem som har vært smittet, er nå friskmeldt. President Rajoelina hevder at pasientene utelukkende ble kurert av «Covid-Organics».

PAKKER UT: Soldater fra Madagaskars hær pakker ut esker med «Covid-Organics» som skal distribueres til innnbyggerne i hovedstaden Antananarivo. Foto: Rijasolo / AFP

Selv om Rajoelinas selverklærte mirakelkur ikke er klinisk testet, har flere afrikanske land allerede fått «Covid-Organics» fra Madagaskar.

Tanzania, Ekvatorial-Guinea, Liberia, Republikken Kongo og DR Kongo er blant landene som har fått tilsendt produktet gratis, ifølge Reuters.

Liberias vise-informasjonsminister Eugene Farghon sa i forrige uke at de ikke har noen planer om å teste drikken før den tas i bruk.

– Madagaskar er et arikansk land. Derfor vil vi gå fram som et afrikansk land og fortsette å bruke våre afrikanske urter, sa Farghon da.

Fengslet kritisk journalist

Rajoelina har blitt kritisert for sin håndtering av koronapandemien.

Presidenten stengte ned landets to største byer mot slutten av mars. Etter flere uker ble tiltakene lettet.

I begynnelsen av april ble journalisten Arphine Rahelisoa i den opposisjonsvennlige avisen Valisoa, fengslet og tiltalt for oppfordring til hat etter å ha skrevet «covid-19, nedstengning, Andry Rajoelina, drapsmann» på en blogg.

Rahelisoa leverte inn tre søknader om å bli løslatt, men alle ble avvist.

For en drøy uke siden kunne imidlertid nyhetsbyrået AFP melde at presidenten hadde valgt å løslate journalisten fra varetekt.