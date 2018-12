Macron gir etter for press etter voldsomme demonstrasjoner

Målet er å få en slutt på de voldsomme protestene som har herjet de siste par ukene.

President Macron ved Triumfbuen sist søndag, dagen etter voldsomme opptøyer i paradegaten Champs-Élysées. Foto: Pool New / Reuters

I tillegg til utsettelsen, vil regjeringen innføre tiltak for å bedre levestandarden for lavinntektsfamilier, melder det franske nyhetsbyrået AFP.

Det er statsminister Édouard Philippe som i en tale tirsdag meddelte at økningene ikke kommer til å tre i kraft 1. januar som tidligere varslet.

Myndighetenes varslede økning i bensin- og dieselavgifter har bidratt til landsomfattende protester og regelrette opptøyer mot president Emmanuel Macrons regjering.

Statsminister Édouard Philippe kunngjorde tirsdag at regjeringen vil usette de planlagte økningene på drivstoff. ER det nok til å roe gemyttene? Foto: Ludovic Marin / AFP

Macron har sagt at avgiftsøkningene er helt nødvendige for å få ned utslippene og innfri klimakuttmålene.

Gateslag

Demonstrasjonene begynte som en grasrotprotest i regi av en bevegelse som kaller seg De gule vestene, mot en planlagt avgiftsøkning på drivstoff. Demonstrasjonene har senere utviklet seg til en bredere bølge av motstand mot økende levekostnader, skatter og avgifter og Macron-regjeringens økonomiske reformer.

Lørdag stod deler av Paris i brann. Omfanget og voldsomhetene i protestaksjonene har overrasket politikerne i landet. Foto: Abdulmonam Eassa / AFP

Paris har de siste tre helgene vært preget av omfattende og dels voldelige protester. I helgen utviklet demonstrasjoner seg til rene gateslag. Da ble over 130 personer skadd og 400 pågrepet under opptøyene, som omtales som de voldeligste i hovedstaden på lang tid.

Trusler

Demonstrantene krever ikke bare oppheving av økningen i drivstoffavgiftene. De krever også høyere minstelønn og at regjeringen gjeninnfører formuesskatt for høytlønnede – en skatt som ble avskaffet i fjor.

Representanter for De gule vestene skal ha planlagt å møte Philippe. Hans kontor opplyste tirsdag at statsministeren av hensyn til deres sikkerhet ikke kommer til å møte noen av representantene.

En innbitt president Macron dro rett fra det store G20 møtet i Argentina til krisemøte med sine nærmeste i Paris sist helg. Foto: Stephane Mahe / AFP

Begrunnelsen er at flere av lederne for demonstrasjonene har mottatt trusler fra meddemonstranter med advarsel om å ikke forhandle med regjeringen. Det opplyser to av lederne, Jacline Mouraud og Benjamin Cauchi.

Politiske og økonomiske kostnader

Næringslivsledere har advart om at demonstrasjonene kan skremme unna juleshoppere i den hektiske innspurten fram mot jul.

Finansminister Bruno Le Maire opplyste mandag at hotellreservasjonene har falt mellom 15 og 20 prosent siden protestene begynte.

Masseprotester har gjentatte ganger gjennom historien tvunget franske presidenter til å foreta helomvending, men Macron har så langt vist seg som en lite fleksibel reformpolitiker, og med evne til å stå imot presset.

– Jo lenger dette pågår, desto høyere blir den politiske kostnaden, sier Bruno Cautres ved forskningsinstituttet Cevipof.

Høye skatter

Fra sidelinjen har høyrepopulistiske Marine Le Pen heiet på demonstrantene. Hun har bedt Philippe «avslutte konfrontasjonslinjen som Emmanuel Macron har stått for de siste tre ukene».

Flere partier både i sentrum-høyre-landskapet og på venstresiden har også uttalt at de støtter protestene.

Finansminister Le Maire mener løsningen som må til for å bedre franske familiers kjøpekraft, er å redusere det generelle skattetrykket i Frankrike. Landet har noen av Europas høyeste skatter.

– Vi må få fortgang i arbeidet med å redusere skattene. Men for å gjøre det, må vi også sette opp farten for å redusere offentlige utgifter, sier Le Maire.