Ødeleggelser for millioner i Paris

Den staselige Triumfbuen var tagget ned. Statuer og dekor der var ødelagt. Butikkvinduer var knust og forretningene var plyndret. Mange biler var satt i brann. Ødeleggelsene i den franske hovedstaden preget den kjente paradegaten Champs-Élysées og avenyene rundt etter lørdagens sammenstøt mellom bråkmakere, demonstranter og politi.

"De gule vestene skal vinne" står det tagget på Triumfbuen i Paris. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Nå kommer regningen.

Rådhuset i Paris anslår at ødeleggelsene koster minst 3 millioner euro eller mer enn 29 millioner kroner. Det er fire ganger mer enn det ble ødelagt for lørdagen før, melder tv-kanalen BFM.

Uroen har krevd et tredje dødsoffer. En kvinne i 80-årene døde på sykehus i Marseille etter skader hun fikk fra en tåregassgranat lørdag kveld. Kvinnen skulle lukke vinduene i leiligheten sin da hun ble truffet av en granatbit. Hun ble operert på sykehus, men døde av skadene, melder flere franske aviser.

Blokader og stengte skoler

De gule vestene har i lengre tid blokkert utkjøring av drivstoff og nå begynner flere bensinstasjoner å få problemer med å fylle pumpene.

Ved flere videregående skoler har elevene satt opp blokader og rundt 100 skal være stengt.

Ambulansesjåfører demonstrerte og krevde å få møte helseministeren. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

I morges demonstrerte rundt 100 ambulansesjåfører i sentrum av Paris. De stanset trafikken med krav om endringer i finansieringen av ambulansetjenesten.

Arbeidstakerorganisasjonen CGT har kommet med en appell om nye aksjoner førstkommende fredag. De krever høyere grunnlønn og større sosial trygghet.

Stillhet fra Macron

Noe av det første president Emmanuel Macron gjorde da han kom hjem fra G20-toppmøtet i Argentina på søndag, var å dra på befaring for å se skadeomfanget etter lørdagens demonstrasjoner. Macron møtte også politifolk og brannmannskap.

Han ga ingen uttalelse til pressen da og har heller ikke gjort det siden. Presidenten er stum når han møter press, skriver den franske avisen Le Monde, som påpeker at Macron bare har tvitret to ganger siden han kom hjem fra utenlandsreisen. Der takker han politiet og brannfolkene for deres innsats. Le Figaro skriver at presidenten er opptatt med interne møter og at han forsøker å vinne tid for å finne ut hvordan han skal finne et politisk svar på denne krisen.

Politiet ved en rasert restaurant i Paris. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Politiske møter med statsministeren

Mandag var lederne for de politiske partiene i nasjonalforsamlingen innkalt til møter hos statsminister Édouard Philippe. Ordføreren i Paris, Anne Hidalgo, sa at hun kommet med krav om at myndighetene skulle sørge for at byen ikke får oppleve noe lignende kommende helg.

Philippe har lovet at det skal komme tiltak, men har ikke sagt noe om hva slags.

Statsministeren har også bedt representanter for De gule vestene til samtaler i morgen, men det er uvisst om det blir noe av. Partene har ikke blitt enige om premissene for møtet, melder Le Figaro.

Dette er «Gule vester» Ekspandér faktaboks Bevegelsen bunner i et vedtak i høst om å øke i dieselavgiften i Frankrike med 7 eurocent – vel 70 øre – per liter. Bensinavgiften går opp med 4 eurocent – vel 40 øre. Allerede i dag koster bensin i Paris over 16 kroner. Samferdselsminister Elisabeth Borne sier at avgiftene skal øke ytterligere i årene fremover.

16. november demonstrerte over 100.000 på flere hundre steder i Frankrike i protest mot økningen. Demonstrantene protesterte ved å stenge veier og hadde på seg gule refleksvester, hvilket ga navnet «Gule vester» til protestbevegelsen.

Protestene startet på mindre steder og landsbygda, der drivstoffpriser er særlig viktig, og har senere spredd seg til Paris.

Protestene har fortsatt siden 16. november og flere steder har bilister kjørt på dem som protesterer. To demonstranter er drept og over 500 skadet, av dem 17 alvorlig.

Etter hvert har protestene utvidet seg til å handle om generelt høye levekostnader i Frankrike.

En meningsmåling i Le Figaro forrige fredag viste at 77 prosent av franskmennene har sympati med bevegelsen.

På den franske øya La Reunion (i Det indiske hav) har «Gule vester» ført til demonstrasjoner der blokkerte veier nærmest har stoppet den lokale økonomien.

(Le Figaro, Le Parisien, AFP, NRK)