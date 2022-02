Macron etter Putin-møte: – De neste dagene blir avgjørende

Den franske presidenten kom til Moskva med et klart mål om at samtalene i Kreml skulle gi resultater.

Etter nesten fem timer ansikt til ansikt, møtte de to presidentene pressen mandag kveld.

Macron sa at han hadde kommet med flere konkrete forslag om sikkerhetsgarantier i møtet med Putin.

– Putin forsikret meg om at han er klar til å vurdere disse forslagene, og bidra til stabilitet og territorial integritet for Ukraina, sa Macron.

I SNØVÆRET: Frankrikes president Emmanuel Macron ankommer Kreml for å møte sin russiske kollega. Foto: THIBAULT CAMUS / AFP

President Putin bekreftet at det kan arbeides videre med flere av forslagene som hans franske kollega kom med, og at diplomatiet ikke er over.

Men den russiske presidenten understreket flere ganger at Russlands hovedkrav om økt sikkerhet blir ignorert av USA og Nato.

Det gjelder kravet om at Ukraina aldri kan bli medlem av Nato, at landet ikke kan får angrepsvåpen som raketter fra Nato, og at alliansens styrker må trekkes tilbake fra flere land i Øst-Europa.

Russland vil fortsette å kreve svar fra vestlige land på disse krevene.

– Hvis vestlige land ikke går med på dette, kan resultatet i verste fall bli krig med Russland, og det er det ingen av oss som ønsker, sa Putin.

I KREML: Presidentene Macron og Putin under pressekonferansen i Moskva. Foto: POOL / Reuters

I morgen skal den franske presidenten møte sin ukrainske kollega, Volodymyr Zelenskyj i Kiev. Etter dette møtet skal han igjen snakke med Putin på telefonen.

Det diplomatiske arbeidet fortsetter for fullt, og ifølge Macron blir de neste dagene avgjørende.

Putin påpekte at Moskva skal gjøre alt som er mulig for å finne kompromisser i Ukraina-krisen.

– For vår del skal vi gjøre alt vi kan for å finne kompromisser som passer alle, sa presidenten på pressekonferansen.

Før møtet sa den franske lederen at han håper på å unngå krig, og bygge elementer av tillit, stabilitet og synlighet for alle.

Putin sa at han har merket seg Frankrikes innsats for å finne en løsning på Ukraina-krisen.

– Jeg ser hvilken innsats Frankrikes ledelse har lagt ned for å løse sikkerhetssituasjonen i Europa, det vil si å løse krisen i Ukraina, sa den russiske presidenten i starten av møtet.

På pressekonferansen etterpå sa Putin at han vil gjøre alt han kan for å oppnå kompromisser med Vesten.

– Jeg håper konflikten kan løses på fredelig vis, sa han.

VED SIDEN AV: Journalister følger møtet mellom presidentene Macron og Putin i Kreml. Foto: Thibault Camus / AP

Lave russiske forventninger

Selv om det var en hyggelig atmosfære mellom de to presidentene, sa Putins talsperson tidligere på dagen at forventningene til samtalene ikke er store.

– Situasjonen er for kompleks til at man kan vente betydningsfulle gjennombrudd i løpet av ett møte, sa presidentens talsperson Dmitrij Peskov.

Men han understreket at møtet likevel er svært viktig.

Mange vestlige politikere har vært i Moskva eller er på vei. Men Macron er den fremste vestligere lederen som har hatt direkte samtaler med Putin i Kreml.

ØVER: Franske styrker trener i Estland. Foto: ALAIN JOCARD / AFP

Fortsatt spent

Russland sendte i desember sine krav om sikkerhetsgarantier til USA og Nato.

De viktigste kravene gikk ut på at Ukraina aldri må bli medlem av den vestlige forsvarsalliansen.

Dessuten forlangte russerne at Nato må trekke tilbake sine våpen fra flere land som ligger nær grensa til Russland.

Ifølge Reuters sier Putins talsperson at det ikke har kommet noe nytt fra vestlig side når det gjelder Russland sikkerhetskrav.

– Våre vestlige partnere foretrekker å ikke nevne dette temaet, sa Peskov.

Han påpekte at situasjonen fortsatt er spent, og at vestlige land ignorerer de russiske kravene.

Tysklands statsminister Olaf Scholz (t.v.) møtte mandag USAs president Joe Biden i Det hvite hus. Foto: Alex Brandon / AP

Biden: – Klare til å svare på aggresjon

Tysklands relativt ferske forbundskansler, Olaf Scholz, var mandag i Washington, D.C., der han møtte president Joe Biden i Det hvite hus. Også der stod Ukraina-krisen øverst på agendaen.

– Tyskland og USA er klare til å svare på russisk aggresjon i Ukraina, sa Biden da de to møttes. Og han la til:

– Tyskland er en av USAs nærmeste allierte, og vi står sammen mot russisk aggresjon i Europa.

Dette er Scholz' første reise til den amerikanske hovedstaden etter at han ble valgt. Alliansen mellom Tyskland og USA er trukket i tvil som følge av den tyske tilslutningen til Nord Stream 2-prosjektet med Russland, som både USA og østeuropeiske land har kritisert. Tyskland har også blitt kritisert for manglende vilje til å sende våpen til Ukraina.

Men Olaf Scholz vektlegger at de to landene har et felles mål.

– USA og jobber intenst med å få avverget en russisk invasjon av Ukraina, sa han.

Han la til at Russland må betale en svært høy pris dersom de angriper Ukraina.

– Ingen Nord Stream 2 om Russland invaderer

Nord Stream 2 er ferdigbygd og klart til å tas i bruk. Men tyske myndigheter stanset godkjenningsprosessen i midten av november. Gassrørledningen skal frakte gass direkte fra Russland til Tyskland via Østersjøen.

Mandag kveld sa Joe Biden følgende etter møtet med Scholz:

– Det blir ingen Nord Stream 2 dersom Russland invaderer Ukraina.

SLAGKRAFT: Russiske styrker deltar i en stor øvelse i Hviterussland i disse dager. Foto: AP

Ulike oppfatninger

Amerikanske myndigheter sa i helgen at Russland har mer enn 100 000 soldater mer eller mindre nær grensa mot Ukraina.

De hevdet at et russisk militært angrep kan bli satt i gang når som helst.

Amerikanerne advarte også mot at 50 000 sivile kan bli drept i et stort angrep.

Mange tusen soldater kan også miste livet på begge sider, og millioner av mennesker kan bli drevet på flukt.

Russiske myndigheter kalte påstandene for «galskap» og understreket igjen at de ikke truer noen, eller planlegger noe angrep.

President Macron sier nå at dialog er det eneste som kan bedre sikkerheten i Europa. Han har tidligere sagt at Europa må ha sin egen dialog med Russland, og at ikke alt initiativet bør overlates til amerikanerne.