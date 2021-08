Ifølge studien levde inkaene i Machu Picchu allerede fra 1420.

Det er minst 20 år tidligere enn først antatt.

– Dette er den første studien basert på vitenskapelige bevis, for å gi et estimat av grunnleggingen av Machu Picchu og lengden på okkupasjonen, sier Richard Burger, som ledet forskningsgruppen bak studien, til CNN.

Populært turistmål

Machu Picchu er blant verdens mest kjente ruinbyer.

Turister fra hele verden trekkes til Peru for å sikre seg sine egne bilder av mesterverket.

Som en naturlig bevart utstilling, viser byen inkaenes imponerende arkitektur og byplanlegging.

Historikere har latt seg forbløffe over hvordan inkaene klarte å etablere bunnsolide konstruksjoner og en såpass god infrastruktur på et krevende bygningsområde midt mellom to spisse fjell.

Machu Picchu ble gjenoppdaget i 1911. Bortsett fra stråtakene på de vanlige bolighusene, synes alt å fremdeles stå som det gjorde for 600 år siden. Foto: CRIS BOURONCLE / AFP

Til nå har man trodd at den utrolige inkabyen må ha blitt bygget tidligst 1440, og at inkaer bodde der mellom da og 1450.

Men nå blir den teorien utfordret.

Grundig gjennomgang

Arkeologer og forskere fra blant annet Yale-universitetet står bak forskningen. De mener å ha avslørt at Pachuati – som var keiseren som grunnla Machu Picchu – kom til makten tidligere enn antatt.

Dette ved å ta radiokarbondateringer av mange forskjellige levninger fra ulike graver rundt omkring den spektakulære fjellbyen.

Hvis de nye resultatene stemmer, kan det bety at Machu Picchu ble bygget tidligere enn man har trodd.

Forskningsartikkelen er publisert i tidsskriftet Antiquity. Det anses å være et kvalitetstegn for resultatene.

Forskerne ber likevel publikum om å tolke resultatene med en viss forsiktighet. Som alltid: En ny tidslinje må utvikles og støttes opp om av andre funn.

– Endrer ikke historien

Axel Christophersen er professor i historisk arkeologi ved NTNU.

Han kjenner ikke til detaljene i undersøkelse. Men alt tilsier at resultatene er solide, mener han.

– Når undersøkelsen er gjort under ledelse av en Yale-arkeolog, kan vi normalt uten videre anta at studien er av høy kvalitet, sier professoren.

Arkeolog og professor Axel Christophersen går god for forskerne i studien. Men spesielt spennende synes han ikke at funnene er. Foto: Privat

Dessuten er metodene forskerne har brukt presise og grundige, forklarer han.

Richard Burger mener funnene kan bidra til å forklare hvordan inkariket ble det største og mektigste i det pre-columbiske Amerika.

Christophersen oppfatter ikke funnene som særlig viktig for å forstå inka-kulturen.

– Det er selvfølgelig interessant at Machu Picchu er eldre enn først antatt, men jeg kan ikke se at dette har noen avgjørende betydning for forståelse av inka-kulturen, sier han, men presiserer samtidig at det kan ha større betydning for historieframstillingen enn han selv er klar over.