Innbyggerne i landet på litt over 600.000 innbyggere kan snart gå på trikken, toget eller bussen uten å kjøpe billett eller månedskort.

Nattbuss og 1. klasse koster penger

Heretter er det bare på nattbussen eller på 1. klasse på toget man må betale for seg.

– Dette sparer jeg penger på og jeg slipper de lange bilkøene i sentrum, sier 50 år gamle Felisbela til avisen L'Essentiel.

Dagens skal feries lørdag, blant annet med konserter på fire jernbanestasjoner.

Hver dag kjører mange inn i Luxemburg på jobb. Her fra en grenseovergang nordøst i Frankrike. Foto: Jean-christophe Verhaegen / AFP

Ett av målene er å forsøke å gjøre noe med de mange køene i storhertugdømmet. Cirka halvparten av dem som jobber i der kommer kjørende fra nabolandene Belgia, Frankrike eller Tyskland.

Håpet er at de mange sjåførene vil sette igjen bilene sine ved grensen, skriver LCI. Det er blant annet planer om å doble antallet parkeringsplasser ved jernbanestasjonene i løpet av de neste fem årene.

Koster millioner

Vedtaket om gratis transport ble gjort for ett år siden, da blant annet en oversikt fra EU viste at hver innbygger satt i gjennomsnitt 35.18 timer i kø i løpet av ett år. Alle har ikke vært like begeistret over tiltaket. Mange har blant annet fryktet at uteliggere vil flytte inn på busser og trikker om vinteren og dermed gjøre det mindre attraktivt å reise kollektivt.

Det hele er beregnet å koste cirka 41 millioner euro, eller 425 millioner norske kroner. Det finansieres over skatteseddelen, melder belgiske RTBF.

Luxemburg skryter av å være det første landet i verden som innfører dette. I 2012 innførte den estiske hovedstaden Tallinn et lignende tilbud. I 2014 var all offentlig transport i Paris gratis i noen dager på grunn av kraftig luftforurensning.