Lula ble mottatt som en rockestjerne

– Jeg er her for å si at Brasil er klare til å gjenoppta innsatsen for å bygge en sunnere planet, sier påtroppende president Luiz Inacio Lula da Silva i Egypt onsdag.

Dette er hans første utenlandsreise siden han ble valgt til president i Brasil og hans andre tale på klimatoppmøtet.

I de kommende dagene skal Lula bygge opp Brasils troverdighet igjen som samarbeidspartner i den globale innsatsen mot klimaendringene.

Ifølge kilder til Reuters er Brasil i en sterkere posisjon i år til å forhandle på klimatoppmøtet på grunn av at Lula er valgt.

Andre land vet at Brasil, når Lula tar over på nyåret, er en regjering som har lovet å ta klimasaken på alvor, i motsetning til president Jair Bolsonaro.

– Vi har ignorert planetens advarsler, sier Lula onsdag ettermiddag. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Jubel og applaus

Lula ankom feriebyen tidlig tirsdag og har tvitret at han møtte USAs klimautsending John Kerry og Kinas klimaforhandler Xie Zhenhua.

Han ble mottatt med jubel og klemmer da han talte for første gang i Egypt onsdag morgen.

På toppmøtet vil han ha flere samtaler om klima på én dag enn avtroppende president Bolsonaro hadde på fire år, ifølge Lula selv.

Ett av Lulas fremste valgløfter har vært å stanse avskogingen i det som regnes som verdens viktigste regnskog. Under Bolsonaro har avskogingen skutt fart, noe som er svært dårlig nytt for verdens kamp mot klimaendringer.

Han har lovet å lage en omfattende plan for å bedre klima- og miljølovene og skape grønne arbeidsplasser. Han jobber også med å sikre en allianse mellom de tre største regnskognasjonene Brasil, Indonesia og Den demokratiske republikken Kongo.

Representanter fra hele verden tok imot Lula med jubel, applaus og klemmer. Foto: JOSEPH EID / AFP

– Lulas seier var en seier for verden

Helena Gualinga fra Amazonas i Ecuador er urfolksaktivist og deltaker på COP27.

Hun sier hun har et større håp for framtiden nå som Lula skal ta over presidentsetet i Brasil.

– Jeg tror at Lulas seier er en seier for verden. Jeg tror med Bolsonaro var Brasil på vei inn i en farlig retning for Amazonas. Lula har forpliktet seg til å beskytte Amazonas.

Urfolksaktivist Helena Gualinga. Foto: Milana Knezevic / NRK

– Jeg vil ikke tørre å si hvordan det kommer til å se ut, men jeg er mer håpefull enn om Bolsonaro var ved makten. Men han må holdes ansvarlig og vi må se om han følger opp lovnadene sine, sier Gualinga.

Vil ha toppmøte i Amazonas

Lula uttrykte tidligere i dag at han vil at FNs klimatoppmøte arrangeres i Amazonas om tre år.

– Vi kommer til å snakke med FNs generalsekretær og spørre om klimatoppmøtet i 2025 kan holdes i Brasil, og i Brasil må det bli i Amazonas, sa Lula på klimatoppmøtet i Egypt onsdag.

Han oppga også at han vil danne et eget departement for landets urbefolkning.

Mange har høye forventninger til den påtroppende presidenten i Brasil. Foto: JOSEPH EID / AFP

Kraftig oppgang under Bolsonaro

Da Lula var president forrige gang, fra 2003 til 2011, gikk graden av avskoging kraftig ned.

I 2002, året før Lula tiltrådte, forsvant 21.651 km² regnskog. I 2010, hans siste år som president, var tallet nede i 7000 km², viser tall fra INPE.

Nedgangen fortsatte under hans partifelle og etterfølger, Dilma Rousseff. På det laveste, i 2012, ble forsvant 4571 km².

Siden har avskogingen økt år for år. I 2021, under president Jair Bolsonaro, forsvant rundt 13.000 km².