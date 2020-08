Lukasjenko i Hviterussland: – Nato samler styrker på vestgrensen

Aleksandr Lukasjenko talte søndag til flere tusen motdemonstranter i hovedstaden Minsk. Da sa han at landene i vest forlanger at det holdes nytt valg i Hviterussland, men at det ikke kom til å skje.

– Hviterussland vil dø som en selvstendig stat dersom vi gir etter for dette presset og holder et nytt valg, sa Lukasjenko til de oppmøtte.

FRYKTER KONFRONTASJONER: Korrespondent Jan Espen Kruse er i Minsk, og han forteller at det fryktes konfrontasjon mellom motstanderne og tilhengerne av presidenten. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

I forkant av at Lukasjenko kom på talerstolen, hadde han snakket med den russiske presidenten Vladimir Putin. I samtalen skal Putin ha sagt at Russland vil støtte Hviterussland dersom det blir nødvendig.

– Russland er klar til å yte den bistanden vi kan i henhold til den kollektive forsvarspakten mellom de to land, skal Putin ha sagt. Det står det i en pressemelding fra Kreml.

NRK korrespondent Jan Espen Kruse er i Minsk, og fulgte med på talen til Lukasjenko.

– Alt tyder på at konfrontasjonen fortsetter i Hviterussland. Talen ga ikke noe håp til opposisjonen, sier Kruse.

MOTDEMONSTRANTER: Etter det omstridde valget i landet, er det motstanderne av den sittende presidenten som har dominert gatene. I dag kom turen til de som støtter Lukasjenko. Foto: Sergei Gapon / AFP

Stor maktdemonstrasjon

Flere tusen mennesker møtte søndag opp i hovedstaden Minsk for å gi sin støtte til den sittende presidenten. Flere av dem sier til NRK at de er fornøyd med hvordan det er nå.

Etter det omstridde valget i landet forrige søndag har det vært protester i gatene. I dag var det motdemonstrantenes tur.

– Det viktigste er at vi unngår krig i landet. President Aleksandr Lukasjenko sørger for at det ikke vil skje, sier en motdemonstrant til NRK. Hun vil bare oppgi fornavnet sitt, Stella.

– Jeg husker fra den tiden det vare mye fattigdom i landet, nå har vi det bedre, legger Stella til.

STØTTER: På plakaten til motdemonstrant Stella står det: Vi er en enhet – vi skal ikke splittes. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

En annen demonstrant, Artjon Stroganov, sier han misliker sterkt hvordan opposisjonen omtaler Lukasjenko.

– Jeg synes det er trist at landet deles mellom tilhengere og motstandere av presidenten. Hviterussland bør stå samlet, sier Stroganov til NRK.

Sender busser

NRK korrespondent Jan Espen Kruse forteller at det var knyttet spenning til hvor mange motdemonstranter som kom til å dukke opp.

– Det var for å få et innblikk i viljen i folket til å la Lukasjenko bli sittende, sa Kruse tidligere på søndagen.

Medier som støtter opposisjonen melder at presidenten har sørget for at busslaster med motdemonstranter fra andre deler av landet kan komme seg til hovedstaden Minsk. Det skriver Reuters. Lokale medier skriver også dette på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kan bli kaos

De mange motdemonstrantene samlet seg på et stort torg i hovedstaden. Dette er det samme området som opposisjonen skal bruke senere søndag.

– Frykten er at det kan komme til sammenstøt mellom de to gruppene med demonstranter, sier Kruse.

Internasjonale nyhetsbyråer melder at det er ventet flere titalls tusen demonstranter i gatene i løpet av søndag kveld.