Lufthansa saksøker passasjer som ikke dukket opp

Ifølge CNN er metoden relativt vanlig blant flypassasjerer som vil spare penger.

I enkelte tilfeller kan det nemlig være billigere å bestille lengre reiser og hoppe av på en mellomlanding enn å bestille billett dit man egentlig skal.

Mannen som nå er saksøkt skal ha bestilt en reise fra Oslo til Seattle via Frankfurt for drøyt 6000 kroner.

Han skal ha tatt alle flyene den ene veien, men droppet å møte opp til avgangen fra Frankfurt til Oslo på tilbaketuren.

Ifølge søksmålet bestilte han heller en annen Lufthansa-billett fra Frankfurt til Berlin.

Lufthansa mener dette er et brudd på regelverket, og har regnet ut at mannen skulle ha betalt mye mer. De krever 2112 euro, drøyt 20.000 kroner, i kompensasjon.

Søksmålet ble først avvist av en dommer i Berlin før jul, men avgjørelsen er anket. Mannen som saksøkes er ikke identifisert.

Fører til forsinkelser

Ifølge avisen Independent er det svært uvanlig at flyselskapene foretar seg noe overfor kunder som benytter seg av smutthullet, men i dette tilfellet vil Lufthansa trolig statuere et eksempel og skape presedens.

Praksisen kan føre til forsinkelser dersom man blir nødt til å vente på passasjerer som aldri dukker opp, noe som er spesielt problematisk på travle flyplasser som Frankfurt.

I 2014 gikk United Airlines og søkemotorsiden Orbitz til sak mot en 22-åring som startet en nettside for å hjelpe kunder med å utnytte smutthullet. Søksmålet ble avvist i Illinois i 2015 på grunn av manglende jurisdiksjon.

Independent viser blant annet til et eksempel der prisen på en reise fra Moskva til Paris kan stupe fra 2400 til 800 kroner bare ved å endre destinasjon til London og heller legge inn Paris som mellomlanding.

Denne konsekvensen rammer hovedsakelig fullservice-selskaper. Lavprisselskapene selger gjerne direkteruter enkeltvis, uten ansvar for videre forbindelser.

Sas: – Brudd på reisevilkårene

– Det er dyrt, og ikke heldig. Det kan føre til at systemet med billige billetter ramler sammen. Dagens prissystem er ganske så komplekst med et vell av ulike avgifter som avhenger av reisemønster, sier Knut Morten Johansen i Sas. Foto: SAS

– Dette er ikke et stort problem for Sas, men vi er kjent med at noen kan utnytte det kompliserte prissystemet, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i Sas.

Ifølge Johansen kan praksisen føre til at fly tar av med tomme seter.

– Det er dyrt, og ikke heldig. Det kan føre til at systemet med billige billetter ramler sammen. Dagens prissystem er ganske så komplekst med et vell av ulike avgifter som avhenger av reisemønster.

Han ønsker ikke å kommentere direkte hva han synes om at Lufthansa tar saken til retten, men at dette ikke har vært aktuelt for Sas.

– Det kan være ulike årsaker til at passasjerer ikke kan gjennomføre hele strekningen som forutsatt, men det å kreativt utnytte deler av strekningen for å oppnå bedre pris, er et brudd på reisevilkårene, sier Johansen.