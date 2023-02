Et graveuhell ved en av Europas travleste flyplasser førte til at over 200 Lufthansa-flyvninger måtte innstilles. Over 100 fly ble forsinket. Det ga ringvirkninger verden rundt.

Datasystemet til Lufthansa gikk ned da gravemaskiner ødela datakabler ved flyplassen i Frankfurt-am-Main onsdag morgen.

Onsdag kveld opplyser Deutsche Telekom at kablene som ble gravd over, nå er reprarert. Lufthansa opplyser på Twitter at datasystemet er oppe igjen, og at flytrafikken inn og ut av Frankfurt er gjenopptatt.

Ifølge Reuters opplyser flyveledelsen i Frankfurt at flyplassen nå tar imot opptil 40 landinger i timen, som er nær opp mot normalen.

Likevel er det er forsinkelser mange steder utover kvelden. Lufthansa opplyser at det vil ta noe tid før systemene er stabile igjen. De regner med at flytrafikken vil gå helt som normalt i morgen.

SMEKKFULLT: Flypassasjerer i kø i Terminal 1 i Frankfurt onsdag. Foto: Arne Dedert / AP

Fortsatt forsinkelser

Alle fly ble satt på bakken da verken innsjekkings- eller billettsystemet fungerte. Systemet for bagasjehåndtering ble også rammet. Innenlandske flypassasjerer ble oppfordret til å velge toget.

Også avganger til og fra Norge ble rammet av datafeilen. Fortsatt er ikke alle fly i rute, men avgangen med LH867 fra Oslo til Frankfurt kl. 16.10 kom seg av gårde klokka 16.58, ifølge Avinor.

Utover kvelden ser det slik ut: (Oppdatert: 17.15)

Frankfurt – Oslo LH858 kl. 17.35 INNSTILT

Oslo – Frankfurt LH867 kl. 18.25 INNSTILT

Kaos verden rundt

I alt ble rundt 230 Lufthansa-flyvninger rammet, opplyser driftsoperatøren på flyplassen i Frankfurt, Fraport.

Før flytrafikken kom i gang igjen, var avgangshallene smekkfulle av passasjerer som ikke visste om de kom med flyet de hadde billett til. Flyplassen måtte avvise landinger for å unngå ytterligere kaos og trengsel.

Lufthansa er Europas største flyselskap med rundt 700 fly som trafikkerer seks verdensdeler.

Svikten rammet alle Lufthansas datterselskaper; Germanwings, Eurowings, Lufthansa Regional og Lufthansa City Line.

Den tyske avisa Bild skrev at datafeilen i Frankfurt førte til følgeproblemer på flyplasser over hele verden.

Mange ventet i usikkerhet i avgangshallene mens feilsøkingen pågikk. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Ødelagte datakabler

Dataproblemene begynte da fire av Deutsche Telekoms datakabler ble ødelagt under graving i forbindelse med jernbaneutbygging ved flyplassen onsdag morgen.

Den statlige jernbaneoperatøren Deutsche Bahn hadde stat i gang arbeidet dagen i forveien, melder nyhetsbyrået AFP.

Kan bli flere forsinkelser

Lufthansa advarte onsdag kveld om at det kan bli flere forsinkelser og følgeproblemer for passasjerene.

– Det tas omstart på systemene. Vi håper vi kan gjenopprette stabilitet i flygingene. Vi har nå avganger fra Frankfurt igjen, sier en talsperson for Lufthansa, ifølge Reuters.

Flyplassoperatøren Fraport opplyste også onsdag ettermiddag at driften var gradvis i ferd med å stabilisere seg.

Over 200 flyvninger ble kansellert onsdag. Her venter flere fly på bakken i Frankfurt. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Streik på fredag – 700 fly innstilles

Det ventes nytt flykaos fredag når arbeidstakerorganisasjonen Verdi tar ut bakkemannskap og sikkerhetspersonell i streik ved sju tyske flyplasser, blant dem Frankfurt og München.

Arbeidstakerne som går ut i streik omfatter sikkerhetspersonell og bakkemannskap. De krever høyere lønn og viser til økte levekostnader.

For flyplassen i München betyr det at alle de planlagte 700 flyvningene fredag blir innstilt. Streiken rammer samme dag som den internasjonale sikkerhetskonferansen i byen starter.

Det blir gjort unntak for privatfly som frakter internasjonale ledere som skal på konferansen, opplyser flyplassen i en uttalelse som nyhetsbyrået AFP gjengir.

Også på Frankfurt-flyplassen regner de med at trafikken fredag blir alvorlig rammet av streiken fredag.

Passasjerene blir rådet til å avstå fra reiser til, fra og via Frankfurt-flyplassen.

Streiken berører også flyplassene i Bremen, Dortmund, Hamburg, Hanover og Stuttgart.

En lignende streik på flyplassen i Berlin i januar førte til at 300 flyvninger ble rammet.

Passasjerene har rettigheter

Passasjerene som blir rammet av kanselleringer og forsinkelser blir rådet til å kontakte flyselskapets kundeservice.

– Flyselskapet har ansvar for å få sine passasjerer fra avreisested til destinasjon, sier Sigmund Clementz, som er kommunikasjonssjef i If og Europeiske Reiseforsikring, til NRK.

– Ta derfor kontakt med flyselskapet først for å avklare hva du har krav på som reisende i en slik situasjon, sier han, og henviser til Forbrukerrådets informasjonsside.