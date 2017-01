Lover å fjerne regler om rent vann og å bygge rakettskjold

Whitehouse.gov inneholder vakre ord om den nye presidenten. Foto: Faksimile

Samtidig som makten ble overført fra Barack Obama til Donald Trump klokken 12.00 (Washington-tid) endret også den offisielle nettsiden til Det hvite hus seg fullstendig.

Klokken 11.59 var nettsiden fortsatt preget av president Obama og hans politikk, ett minutt senere var den endret til en president Trump-side med helt annet innhold.

Ikke bare er innholdet endret, men stilen er også endret fra Obamas mer stillferdige til Trumps mer selvhevdende.

Siden der den nye presidenten presenteres starter med en beskrivelse i ordelag som ikke er vanlige på offentlige nettsider:

Donald J. Trump er selve definisjonen på den amerikanske suksesshistorien. Gjennom hele livet har han hele tiden satt standarden for det ypperste innen forretninger og entreprenørvirksomhet, særlig med sine interesser innen eiendommer, sport og underholdning. På samme måte resulterte hans inntog i politikk og samfunnets tjeneste med seier i presidentvalget, mirakuløst nok i hans første valgkamp noen gang. Det hvite hus' hjemmeside om Donald Trump / Whitehouse.gov

Washington Post trekker også frem at den nye hjemmesiden på siden der Melania Trump presenteres, reklamerer for den nye førstedamens smykkekolleksjon.

Avisen skriver at det skjer til tross for at Donald Trump har fått kritikk om sitt forhold til sine forretningsinteresser.

Forsiden av den nye nettsiden til Det hvite hus Foto: Faksimile

Trekker frem seks saksområder

På nettsiden er det valgt ut seks saksområder der den nye presidentens politikk beskrives.

Områdene er energi, utenrikspolitikk, arbeidsplasser og økonomi, forsvarspolitikk, kriminalitet og handelspolitikk.

I en del tilfeller gjentas politikk som er velkjent fra Trumps valgkamp:

Han vil bygge en mur langs grensen mot Mexico for å holde illegale immigranter ute.

Han vil reforhandle frihandelsavtalen med Canada og Mexico (NAFTA)

Han vil trekke USA ut av forhandlingene om en frihandelsavtale for Stillehavet (TPP).

Han vil kutte i skattene.

Han vil innføre et moratorium for innføring av nye reguleringer.

Han vil styrke forsvaret, blant annet ved på bygge nye krigsskip og jagerfly.

Se hele Donald Trumps innsettelsestale. Du trenger javascript for å se video. Se hele Donald Trumps innsettelsestale.

Rakettskjold og vannbeskyttelse

Samtidig inneholder sidene flere forslag som ikke har fått mye oppmerksomhet tidligere.

Blant annet skal USA utvikle et nytt forsvarssystem mot rakettangrep fra land som Iran og Nord-Korea, står det på siden om forsvarspolitikk.

Den nye administrasjonen vil oppheve en rekke reguleringer som legger begrensninger på USAs energiproduksjon.

Kanskje mest interessant er at vil fjerne miljødirektoratets regler om rent vann. Reglene er ifølge direktoratet ment å beskytte USAs ferskvann fra forurensing.

På den nye nettsiden blir regelen omtalt som unødvendig og skadelig, og at på fjerne den vil hjelpe amerikanske arbeidere.

Slik så Det hvite hus' nettside om klima ut i morges – før Barack Obama hadde gått av som president. Foto: Faksimile

Ut med «Obamacare» og klimaendring

Amerikanske medier fester seg også ved hva som ikke er med på den nye nettsiden.

Mens Obamas nettside hadde en seksjon om klimaendring, er den fjernet på den nye, skriver Washington Post.

På Trumps side er den eneste referansen til klimaendring et par setninger under seksjonen for energi, der det står at presidenten vil fjerne handlingsplaner for klimaet og reglene for rent vant.

Heller ikke helseforsikring har fått noen plass på sidene, til tross for at løftet om å avvikle president Obamas helsereform var et sentralt tema i valgkampen.

Medarbeidere av Trump har tidligere sagt at han vil sette i gang avviklingen av «Obamacare» i løpet av hans første dager i Det hvite hus.

Ikke bare er helsereform ikke nevnt på nettsiden, men det ble heller ikke nevnt i innsettelsestalen Trump holdt i dag. Hvordan det skal tolkes er et diskusjonstema i Washington i kveld.