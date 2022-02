Torsdag blei mange ukrainarar brutalt vekka, etter at Russlands president Vladimir Putin sende militære styrkar over grensa.

Ein av dei som var i Kharkiv, var nordmannen Vidar Øksendal frå Flekkefjord. Han vakna til eksplosjonar i femtida.

– Då henta eg tinga mine, sette meg i bilen og køyrde, beskriv Øksendal til NRK.

Vidar Øksendal er på ferie i Ukraina. Foto: Privat

Prøvar å komma seg ut

På veg ut av byen såg han fleire stridsvogner som var på veg inn i byen.

– Eg har snakka med fleire lokale som seier at alle utfartsårer ut av byen er blokkerte, slik at det er umogeleg å komme seg ut, seier Øksendal.

Han er på veg til Romania og skal forsøke å ta seg over grensa i kveld.

– Eg køyrde nettopp gjennom ein liten by. Der var det ganske mykje folk og lange køar på alle bensinstasjonane. Det såg ut som at fleire av bensinstasjonane var i ferd med å gå tomme for drivstoff.

Foto: Andrew Marienko / AP Ødeleggelser fra et missil i Ukrainas hovedstad Kyiv torsdag morgen. Foto: Sergei Supinsky / AFP Røyk over Kharkiv i Ukraina, etter en eksplosjon ved en flyplass. Ukrainske myndigheter har tatt dette bildet, som ifølge dem er en brannskadd militær base i byen Brovary. Ifølge ukrainske myndigheter har dette skjedd etter at Russland sendte militære styrker inn i landet.

– Visste du om situasjonen då du fór på ferie til Ukraina?

– Eg visste at det var ei oppbygging på gang på russisk side, men eg har hatt kontakt med kjenningar her nede heile tida og har hatt god tru på at det ikkje skulle bli invasjon, svarar Øksendal.

Forlèt ikkje heimbyen

Bilete frå Kharkiv viser fortvila menneskje som gret over kroppane til familie eller vener som er omkomne. Dei viser store materielle øydeleggingar og svart røyk som heng over byen.

Nyheitsbyrået Abaca Press har bilete som viser skadde menneske. Ukrainske myndigheiter har dessutan opplyst til nyheitsbyrået Reuters at ein gut er drepen etter eit missilangrep mot ei bustadblokk i Kharkiv.

For Øksendal var det ei sjølvfølgje å forlate Kharkiv då russarane invaderte byen, men ikkje alle tenker slik:

– Eg såg folk som sprang på gatene. Nokre sat seg i bilane sine. Men familien min skal ingen stad, for dette er heimen vår, sa ukrainske Sasha til nyheitsbyrået Ap.

Ho bur i Kharkiv. Dette blei den verste soloppgangen i livet hennar.

– Eg vakna klokka fem om morgonen og høyrde fleire skot.

Sasha og familien har ingen planar om å forlate heimbyen Kharkiv.

Sasha trudde fyrst det var fyrverkeri ho høyrde, men då ho sprang til balkongen forstod ho at det var eksplosjonar. Ho såg nemleg var røyk i horisonten.

– Eg hadde aldri trudd at dette kunne skje i Kharkiv. For til trass for at byen er nær den russiske grensa, verkar det som ein svært roleg plass.

Skota og uroa kom samtidig med at den russiske presidenten Vladimir Putin erklærte at det ville bli ein militæroperasjon i Aust-Ukraina for å beskytte dei sivile.

Mange vil vekk

I hovudstaden Kyiv er t-banestasjonar og busstasjonar fylte opp av personar prøver å kome seg vekk. Overalt er det sekkar, baggar og trillekoffertar.

Utanfor minibankane har det danna seg lange køar, av ukrainarar som vil ta ut pengane sine.

Foto: Umit Bektas / Reuters

Store mengder bilar fører til lange køar og trafikkorkar i gatene, viser bilete frå hovudstaden.

Det ukrainske togselskapet seier at det skal settast opp evakuerings-avgangar frå Aust-Ukraina og frå Odesa.