Det er et klart flertall i det litauiske parlamentet Seimas som torsdag etter alt å dømme kommer til å stemme for et nytt og revidert lovforslag som skal regulere de juridiske sidene ved å utveksle spioner med et fremmed land.

Det var medlemmer av forsvars- og sikkerhetskomiteen i parlamentet med lederen Dainius Dainius Gaizauskas i spissen som ville ha en gjennomgang av dette regelverket. Det skjedde etter at Litauen for første gang i landets nyere historie var blitt enig om en utveksling av spioner med en fremmed stat.

Dainius Gaizauskas leder forsvars- og sikkerhetskomiteen i det litauiske parlamentet Seimas Foto: Litauens parlament

Sikkerhetsrådet samlet

I oktober ble landets sikkerhetsråd under ledelse av president Gitanas Nauseda innkalt to ganger for å drøfte en mulig utveksling av spioner med Russland. Det hele skjedde under sterkt hemmelighold, noe som førte til en rykteflom i et lite og relativt oversiktlig land som Litauen.

Planen var at Litauen skulle sette fri den spiondømte russeren Nikolaj Filiptsjenko, som er dømt til ti års fengsel for å ha forsøkt å få til avlytting av presidenten i Litauen. En russisk statsborger til, hvis identitet ikke er kjent, skal også være en del av avtalen.

Som motytelse skal Russland sette fri de to litauerne Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis som er arrestert og dømt for spionasje i Russland.

Frode Berg har sittet i russisk fengsel siden 5. desember 2017 Foto: Morten Jentoft

Saken må også drøftes av egen kommisjon i Litauen

Da saken havnet i det litauiske parlamentet, ble den offentlig kjent, og da kom det fram at avtalen også inkluderte en nordmann fengslet i Russland for spionasje. Denne nordmannen kunne bare være Frode Berg, dømt i april i år til 14 år for spionasje rettet mot det russiske forsvaret.

I desember 2017 ble tidligere grenseinspektør Frode Berg arrestert i Moskva mistenkt for spionasje. Han risikerer inntil 20 års fengsel. Men hvem rekrutterte den pensjonerte grenseinspektøren, og hvordan har kona og dattera hatt de siden arrestasjonen. Vil norske myndigheter ta på seg noe ansvar for spionsaken? Du trenger javascript for å se video. I desember 2017 ble tidligere grenseinspektør Frode Berg arrestert i Moskva mistenkt for spionasje. Han risikerer inntil 20 års fengsel. Men hvem rekrutterte den pensjonerte grenseinspektøren, og hvordan har kona og dattera hatt de siden arrestasjonen. Vil norske myndigheter ta på seg noe ansvar for spionsaken?

Men etter at den nye loven er vedtatt av parlamentet, må den formelt signeres av president Gitanas Nauseda.

Så må en mulig benådning av den spiondømte russeren Nikolaj Filiptsjenko drøftes av en spesiell kommisjon under presidenten, før selve benådningen kan tre i kraft.

Kilder NRK har vært i kontakt med som sitter tett på prosessen, sier at dette kan gå fort. Men samtidig kan det være et forsinkende element at president Gitanas Nauseda torsdag drar utenlands og ikke er tilbake før i neste uke.

Den norske statsministeren Erna Solberg besøkte i Litauen tidligere i uken, uten at man fra norsk side har noen stor innflytelse over det som skjer, utover å ønske at dette skal gå så fort som mulig slik at Frode Berg kan få komme hjem til Norge.

Statsminister Erna Solberg møtte blant annet presidenten i parlamentet Viktoras Pranckietis under sitt besøk i Litauen 4. november.. Foto: STRINGER

Avventer Russland?

Parallelt må også kommisjonen som jobber med benådninger under president Vladimir Putin, fatte sitt vedtak om å benåde den spiondømte nordmannen. Dette kan skje raskt, men trolig venter russerne med å bestemme seg til de ser at alt er i orden på litauisk side.

Onsdag bekreftet president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov at den russiske presidentadministrasjonen har fått søknaden om benådning fra Frode Berg, og at den vil bli behandlet i tråd med forskrifter som ble fastlagt i desember 2001.

Så skal selve utleveringen av de spiondømte skje, muligens på grensen mellom Litauen og den russiske Kaliningrad-enklaven. Dette kan også skje på en nøytral flyplass, var tilfelle da en større spionutveksling mellom USA, Storbritannia og USA fant sted i 2010.

Med på denne var den seinere forgiftede tidligere russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal og den glamorøse russiske agenten Anna Tsjapman.

Hvordan er utleveringen av Frode Berg kommer til å skje er høyst uklart. Han kan bli en del av den russisk-litauiske utvekslingen, men det er også mulig at russiske myndigheter setter han på et fly til Oslo eller sender ham over grensen ved Storskog direkte tilbake til hjemkommune Sør-Varanger.