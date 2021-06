Leo ber for savnede venner ved ruinene i Miami

– De siste dagene har vært hjerteskjærende. Jeg har ikke sovet mye.

Det sier Leo Soto til Tv-kanalen NBC.

Sammen med frivillige fra en lokal kirke satte han opp en minnevegg for de savnede et kvartal bortenfor ruinene av bygningen som kollapset torsdag.

Der samles folk for å be og minnes de 159 som er savnet. Leo håper minneveggen kan gi trøst og støtte.

– Jeg føler med alle familiene som lider nå. Dette skal være et sted for kjærlighet, sier Leo som selv savner to venner etter tragedien.

Nicky Langesfeld og forloveden Luis Foto: Chandan Khanna / AFP

– Jeg gikk på skole med en jente som er savnet, Nicky Langesfeld. Hennes forlovede, Luis, er også savnet. De er et vakkert par med hele livet foran seg. De skulle gifte seg og hun hadde akkurat hatt utdrikkingslag. Nå må familien leve med en tragedie jeg ikke engang kan forklare.

Minneveggen er dekket med bilder av de savnede. Foto: Octavio Jones / Reuters

– Ber om et mirakel

Surfside-ordførar Charles W. Burkett sa til NRK fredag at han fremdeles hadde et håp om å finne folk i ruinene.

– Jeg er håpefull. Jeg håper vi finner mange folk i live, sa han til NRK.

ORDFØRER: Surfside-ordfører Charles Burkett. Foto: Ellen Borgen Kristoffersen / NRK

Rachel Spiegel har ikke hørt fra sin mamma Judy Spiegel etter at boligblokka kollapset torsdag.

– Jeg ber om et mirakel, sier Spiegel.

Politimester Sally Heyman i Miami-Dade erkjente at tiden jobber mot dem da hun uttalte seg i går.

– Det er fortsatt håp, men det svinner, sa politimester Sally Heyman i Miami-Dade til CNN.

REDDET: En gutt ble gravd frem fra ruinene etter kollapsen. Du trenger javascript for å se video. REDDET: En gutt ble gravd frem fra ruinene etter kollapsen.

Leter fortsatt

Det var natt til torsdag (lokal tid) at bygningen kollapset i Miami. Leteaksjonene har pågått siden og pågår fortsatt.

Ifølge Miami Herald er ingen nye personer funnet på den tredje dagen. Status er fremdeles at 159 personer er savnet, og fire personer er bekreftet døde etter katastrofen.

Ifølge New York Times er minst syv av de savnede barn.

120 personer er reddet ut av bygningen.