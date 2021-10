Leger i Alaska må bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var midt på natten i Anchorage i Alaska da en seng ble ledig i intensivavdelingen på Providence Alaska Medical Center. Sykehuset var fylt opp med covid-19-pasienter, skriver New York Times.

Legene sto overfor et vanskelig valg: Hvem skulle få den ledige plassen?

Flere pasienter på sykehuset, de fleste av dem med covid-19, trengte plassen. Det gjorde også en pasient som ventet på flytransport fra en av Alaskas avsidesliggende landsbyer.

​​Doktor Steven Floerchinger samlet kolleger og tok avgjørelsen. De hadde størst sjanse til å redde en av pasientene som allerede var på sykehuset.

Pasienten som trengte flytransport måtte vente. Den pasienten døde.

– Det er forferdelig. Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve dette. Vi presses til å ta beslutninger om hvem som skal leve og hvem som skal dø, sier doktor​​ Floerchinger.

Triage på 20 sykehus

Triage er det franske ordet for sortering. I medisinen er det først brukt under kriger, der leger måtte bestemme hvem som skal prioriteres for å få behandling.

De som prioriteres er gjerne de med best muligheter til å overleve.

Providence Alaska Medical Center er det største sykehuset i Alaska. For flere uker siden ble sykehuset det første som innførte rutiner for å prioritere pasienter.

De bruker ikke ordet triage – det er for belastet – men i praksis er det triage som foregår.

I løpet av de siste ukene har 19 andre sykehus i Alaska også innført triage, skriver AP.

Litt over 50 prosent vaksinerte

Sammen med delstater som Nord-Dakota, Wyoming og Montana er Alaska en av delstatene som nå er hardest rammet i USA.

Likevel har Alaska-guvernør Mike Dunleavy satt ned foten mot å innføre restriksjoner.

Da bystyret i Anchorage i forrige uke diskuterte et forslag om et påbud om munnbind, ble leger som forklarte seg trakassert av tilskuere.

Under en debatt dagen etter hadde demonstranter på seg en gul David-stjerne, et symbol fra nazitidens Tyskland som jødene ble tvunget til å bære.

Byens borgermester, Dave Bronson, forsvarte først bruken av symbolet, før han måtte unnskylde seg.

USA var i vår et av landene som lå lengst fremme i antall vaksinerte. Nå er 55,5 prosent av amerikanerne fullvaksinert. Det er langt lavere enn andre vestlige land.

En oversikt fra New York Times viser at delstatene som nå er hardest rammet har enda lavere vaksinasjonsgrad.

I Alaska er 51 prosent fullvaksinert, mens i Nord-Dakota (45), Wyoming (42) og Montana (49) er under halvparten fullvaksinert.

Ti ganger flere døde enn i sommer

Resultatet av den lave vaksinegraden er at dødstallene er høye i USA.

1937 mennesker døde fredag av covid-19 i USA. Det er langt unna topptallet på 4509 døde fra 12. januar, men samtidig ti ganger så høyt som i sommer.

I begynnelsen av juli var de daglige dødstallene på under 200. Nå ligger det like under 2000.

Per én million innbyggere har USA nå over dobbelt så mange covid-19-døde som Brasil og mer enn tre ganger så mange som Storbritannia.

Sammenlignet med Norge er risikoen for å dø av covid-19 nå 20 ganger høyere i USA.