Flyet med dei to lauslatne fangane landa i Oxfordshire natt til torsdag, like etter klokka 1 lokal tid.

Dei to vart lauslatne etter at Storbritannia betalte ei gjeld på 400 millionar pund (tilsvarande 4,6 milliardar kroner) til Iran for stridsvogner som aldri vart leverte.

Skulda for spionasje

Den eine er Nazanin Zaghari-Ratcliffe, som jobbar for Thomson Reuters Foundation. Ho vart arrestert på flyplassen i Teheran saman med dottera i april 2016 etter å ha besøkt familie i Iran.

Ho vart dømd for planar om å velte den iranske regjeringa, noko ho avviser. Ho sat over fem år i fengsel før ho vart lauslaten og sett i husarrest i sin eigen heim i Teheran.

I fjor vart ho dømd til endå eitt år i fengsel for å ha delteke i ein demonstrasjon ved den iranske ambassaden i London i 2009.

Den andre som vart lauslaten, er den pensjonerte ingeniøren Anoosheh Ashoori. Han vart i 2017 dømd til 10 års fengsel for å ha spionert for Israel, ei skulding han har avvist tvert.

Kjempa for kona i 6 år

Ektemannen til Zaghari-Ratcliffe, Richard Ratcliffe, har jobba utan kvile for at ho skulle bli lauslaten, mellom anna ved å leggje press på britiske styresmakter.

Dottera Gabriella, som no er sju år gammal, har budd med han i London sidan arrestasjonen til mora.

Richard Ratcliffe og dottera Gabriella (7) har venta i seks år på å få kona og mora heim. Foto: James Manning / AP

Richard Ratcliffe seier det er ein «enorm lette» at kona omsider fekk forlate Iran.

– Eg trur det kjem til å vere byrjinga på eit nytt, normalt liv, og forhåpentleg ein lykkeleg familie, sa han onsdag.

Etter landing tok dei to imot henne på flyplassen.

Tida i fengsel har vore svært tøff for Zaghari-Ratcliffe, med opphald i isolat og celler utan vindauge, sveltestreik og dårleg medisinsk behandling.

Ektemannen har tidlegare fortalt at ho sov i kleda sine i ein månad og på det verste vurderte å ta sitt eige liv.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe og Anoosheh Ashoori var i natt attande på britisk jord etter mange år i iranske fengsel. Foto: Leon Neal / AP

Britisk gjeld til Iran

Familiane både til Zaghari-Ratcliffe og Ashoori har vore overtydde om at dei to vart haldne som gislar inntil Storbritannia betalte tilbake ei gjeld på 400 millionar pund for stridsvogner.

Pengesummen gjeld stridsvogner som Iran hadde betalt for, men som ikkje vart levert då shah-regimet vart styrta i den islamske revolusjonen i Iran på 1970-talet.

Den engelskspråklege iranske TV-kanalen Press TV melde onsdag at Storbritannia hadde betalt gjelda til Iran for stridsvognene. Tidlegare har nyheitsbyrået Fars skrive at den britisk-iranske kvinna kunne bli fri dersom Storbritannia betalte gjelda.

Utanriksminister Liz Truss orienterte om lauslatinga i det britiske parlamentet onsdag. Foto: UK Parliament/Jessica Taylor / Reuters

Utanriksminister Liz Truss sa onsdag til BBC at ho ville prioritere å betale gjelda til Iran. Men ho passa godt på å seie at det ikkje er nokon samanheng mellom dei to tinga.

Storbritannia har alltid unngått å kople arrestasjonen av dei to og andre i iranske fengsel med gjelda.

Som del av same avtale har Morad Tahbaz, ein tredje arrestert som er både britisk, iransk og amerikansk statsborgar, vorte sleppt ut på permisjon.