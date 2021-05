Spisesalen, de luksuriøse lugarene – til og med dørhåndtakene – alt skal være så likt originalen som mulig.

1 milliard kinesiske yuan, eller i overkant av 1,2 milliarder norske kroner, har gått med i produksjonen av det 269 meter lange skipet, skriver nyhetsbyrået AFP.

Over hundre arbeidere har jobbet med etterligningen siden 2016.

Kun til lands, ikke til vanns

Passasjerskipet skal være den største attraksjonen i en fornøyelsespark som ligger i Sichuan-provinsen sentralt i Kina. Skipet ligger altså milevis fra havet, men skal visstnok ligne originalen på andre områder.

I forbindelse med innspillingen av den verdenskjente filmatiseringen fra 1997, ble det også bygget en etterligning. Den var dog noe mindre enn utgaven i Kina, og var 90 prosent av den originale størrelsen. Den kinesiske kopien vil være eksakt like lang som originalen.

90 PROSENT PÅ 90-TALLET: Den 240 meter lange kopien som ble laget til den storslagne Titanic-filmen i 1997 var veldig lik, men 10 prosent kortere enn originalen som sank i 1912. Her ligger den i en havn i Mexico i 1996. Foto: JOHN GIBBINS / AP

Ved siden av skipet skal det bygges en havn, identisk med den fra filmen fra 1997.

En av dem som har latt seg inspirere av historien er hovedinvestor Su Shaojun. Han håper både Leonardo DiCaprio og Kate Winslet, som spilte hovedrollene Jack og Rose kommer på åpningsdagen. Regissør James Cameron er også en ønsket gjest.

Den berømte baugen på Titanic, som fremdeles ligger på 3800 meters dyp utenfor Newfoundland, og den nye baugen i fornøyelsesparken i Kina.

– Jeg håper dette vil holde historien om Titanic i live, og at skipet fremdeles ligger her om 100 eller 200 år, sa Shaojun.

Han anser hotellet for å være et levende museum, og håper tre til 5 millioner mennesker vil gjeste parken årlig.

En natt på hotellet er ventet å koste 2500 norske kroner.

Funnet i 1985

Titanic ble sjøsatt i 1911 og forliste under jomfruturen i 1912. Fem dager etter skipet kastet loss, krasjet det med et isfjell sørøst for Newfoundland, ei øy øst for Canada. 1500 mennesker omkom under forliset. Blant dem var 20 nordmenn.

Vraket av Titanic ble først funnet igjen i 1985, på 3800 meters dybde.

Når fornøyelsesparken åpner er foreløpig uvisst.