Kyllingnuggets-gutten og Obama på twitter-toppen

Carter Wilkerson forsøk på skaffe seg gratis kyllingnuggets har endt opp med å bli årets og tidenes mest retweete twittermelding.

Wilkerson spurte på Twitter hvor mange retvitringer han måtte få, for at fastfoodkjeden Wendy's skulle gi ham gratis kylling-nuggeter i et år.

Carter Wilkerson har lagt ut et bilde av seg selv på Twitter der han spiser en kylling-nugget. Foto: Bilde fra Wilkinsons Twitter-side

Svaret fra Wendy's var 18 millioner, noe som ifølge USA Today tilsvarer fem prosent av Twitters aktive brukere per måned.

– Jeg sendte ut tweeten som en vits, men så svarte de med et overdrevent tall. Jeg tenkte at å svare «Se det som gjort» ville være ganske morsomt for vennene mine, sier han.

Resultatet var 3,6 millioner retvitringer, og klar førsteplass på årets liste.

Wilkersons tweet slo også den tidligere retweet-rekorden på 3,3 millioner, satt talkshow-verten Ellen DeGeneres fra Oscar-utdelingen i 2014.

Kanskje vel så viktig for Wilkerson, Wendy's premierte gratisreklamen han skaffet dem med å gi ham ett år med gratis kyllingnuggets.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Obama på første og andre

Nummer to på listen over mest retvitrede meldinger er Barack Obamas Nelson Mandela-sitat om at ingen er født til å hate andre på grunn av hudfarge eller religion.

Den er retvitret 1,7 millioner ganger og er samtidig den mest likte på Twitter i år, med totalt 4,6 millioner «likes».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Obama har også to andre tweets inne på topp-ti-listen over de med flest «likes».

Mye alvor

Listene fra Twitter viser at meldinger om svært alvorlige hendelser har nådd høyt opp.

Arianas Grandes tweet etter terrorangrepet i Manchester var både den nest mest likte og den fjerde mest retvitrede.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også flommen som rammet storbyen Houston nådde høyt opp.

Trump utenfor topp-ti

Til tross for at han er en flittig tvitrer, nådde ikke president Donald Trump opp på noen av de to topp-ti-listene.

Trump, som har 44 millioner følgere på sin @realDonaldTrump er nummer 21 på listen over de med flest følgere.

Derimot var han klart på toppen blant statsledere og amerikanske politikere når det gjaldt å tweet som handlet om han, både positive og negative.