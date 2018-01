President Maithripala Sirisena sa søndag at han har beordret regjeringen til å trekke tilbake vedtaket. Han sa at han ikke visste om vedtaket før han leste om det i avisene.

Det var onsdag at regjeringen kunngjorde at den opphever en 39 år gammel lov som har forbudt kvinner å kjøpe, selge eller produsere alkohol.

Loven fra 1979 har lenge blitt kritisert for å være kvinneundertrykkende, og regjeringen fant derfor tiden inne til å slå en strek over den.

– Det er på tide å gjenopprette kjønnsnøytraliteten, sa en talsmann for finansdepartementet, Ali Hassan.

Det er uklart hvorfor forbudet i sin tid ble innført, men det skjedde trolig etter krav fra konservative buddhister. Ledende buddhistmunker i landet uttalte seg kritisk etter regjeringens vedtak onsdag. De hevdet at beslutningen ville føre til ødeleggelse av landets familiekultur.

Sirisena står i spissen for en anti-alkoholkampanje og han har tidligere advart mot «dramatisk økning» i alkoholbruk blant kvinner.

Reformen som presidenten nå har satt foten ned for, ville ha gjort det mulig for kvinner å arbeide i barer.

Reformen ville også ha åpnet for at alkohol kan selges fra klokken 8 til 22, en utvidelse med to timer fra dagens regelverk.